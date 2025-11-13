La parroquia sierense de Lieres ya cuenta con un camino renovado entre dos barrios y que se ensancha hasta los cuatro metros

Finalizadas las obras del tramo que une Reanes y La Cuesta, un camino en el que se ha realizado una importante inversión, de casi 100.000 euros. El vial sobre el que se ha actuado, en la parroquia de Lieres, tiene 700 metros de longitud y presentaba un ancho medio de 3,09 metros con un pavimento irregular. Ahora alcanza un ancho medio de 4,01 metros, mejorando la accesibilidad y facilitando el tránsito de vehículos y peatones.

“Se ha mejorado parte del asfalto y los drenajes, haciendo cunetas de hormigón”, destacó Javier Rodríguez, primer teniente de alcalde de Siero, en la visita a la finalización de los trabajos, en la que también participó Alejandro Villa, concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes de Siero; David Llanos, técnico municipal; y Juan José Faya, de la empresa adjudicataria.

El camino conecta con otro pavimentado por el Ayuntamiento en el año 2023, que lleva al núcleo rural de Reanes d’Arriba y que contó con un presupuesto de 53.623 euros.

Arreglo del camino en Siero entre Reanes y La Cuesta en Lieres. / P. A.

En estas obras del tramo de Reanes a La Cuesta, que han tenido un plazo de ejecución de ocho semanas, también se ha optimizado la red de drenaje, incluyendo la construcción de nuevas cunetas y la limpieza y colocación de caños en los puntos necesarios, lo que permitirá una mejor evacuación del agua y evitará problemas de inundaciones. Además también se han adaptado los pozos y arquetas existentes a la nueva rasante y se ha habilitado un espacio para contenedores de residuos.

Javier Rodríguez incidió en la apuesta del equipo de gobierno de Siero por la mejora de los caminos en la zona rural. “En total las inversiones en caminos ascienden a unos 360.000 euros que, sumadas a las partidas del presupuesto municipal, superan los 1,74 millones de euros en 2025. Son cifras importantes, que ponen de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de las infraestructuras rurales”, enfatizó.