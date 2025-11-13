Siero enseña a cuidar a los mayores con corazón: "No sólo se trata de que sobrevivan; hay que hacer que sientan que su vida merece la pena"

Ponerse en el lugar del otro, pensar en qué necesidades tiene no sólo para sobrevivir, sino para que "sienta que le merece la pena la vida", aplicar un trato personalizado, pensar que algún día "todos necesitaremos cuidados". Con estas ideas clave se ha celebrado este jueves una jornada de formación en Lugones titulada "Cuidar desde el corazón: Introducción al acompañamiento integral centrado en la persona", organizada por el Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Un encuentro entre profesionales del cuiado a personas mayores que viven en residencias o que utilizan recursos como los centros de día, abierta también a familias y cuidadores en general que pone el acento en algo tan básico como "pensar en los demás en los términos en los que nos gustaría que pensaran en nosotros".

La formación corrió a cargo de la experta Lourdes Bermejo, quien llamó a "pensar en qué necesitamos todos como personas para sentirnos bien en la vida, y aplicarlo con los mayores a nuestro cuidado". Y eso implica un reconocimiento, una singularización de los gustos y necesidades de cada uno "para que cada persona se sienta única, atendiendo no sólo sus necesidades biológicas: también las afecticas, psicológicas y sociales en la forma en que trabajamos con ellos".

Bermejo destacó que es un ámbito en el que se lleva ahondando desde hace unos años a través de buenas prácticas establecidas en los centros asistenciales, y es necesario "ponerlo constantemente en valor, que esta forma de trabajo se enseñe, se valore y se premie en las organizaciones, porque con el paso del tiempo, en un trabajo tan duro como este, corremos el riesgo de dejarnos llevar por el día a día y automatizar, y de lo que se trata es de todo lo contrario", expuso la experta.

De tal manera que "tenemos que reilusionarnos y motivarnos", apuntó, para conseguir dar a cada persona en situación de fragilidad o dependencia un trato único, acorde con los gustos de cada uno de ellos. "No se trata sólo de que una persona esté aseada, sino de que sienta que ha disfrutado, de que esté alegre, contenta con su propio cuerpo", recordó. Y para eso, "es necesario tomar conciencia de que no es lo mismo hacer algo que hacerlo pensando en aquella persona a la que va dirigido".

La jornada contó con la intervención de la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, quien destacó cómo "cuidar es una forma de estar en el mundo, es escuchar y aprender porque estamos cuidando a quienes nos cuidaron, y tenemos que pensar que lo importante es la huella que dejamos en las personas a las que atendemos".

La gerente de los Establecimientos Residenciales de Asturias, Nerea Monroy, incidió en la necesidad de contar con "cuidados personalizados, en un modelo que debe tener una profunda dimensión humana porque somos personas que cuidamos de personas y debemos formentar el respeto y la cercanía". La edil de Atención a las personas de Siero, María José Fernández, llamó a "pasarde un modelo asistencial e institucional a otro basado en el acompañamiento con un trato humano y cálido". Porque, al final, todo se reduce a "poner el corazón".