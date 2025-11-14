La consejera de Salud, sobre las quejas por la falta de médicos en Lugones: “Estamos trabajando en adecuar el cupo para contar con un profesional más”

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, abrió la puerta a aumentar el cupo de médicos en el centro de salud de Lugones, que pasaría a tener un profesional más, para contar con nueve, ante las críticas de los usuarios por la falta de efectivos que afectan al funcionamiento del centro. Durante la comisión de Salud de este jueves en la Junta General, a preguntas de Foro y el Partido Popular, Saavedra destacó que Lugones, “por su crecimiento demográfico y su papel como núcleo urbano requiere una atención especial”. Añadió, respecto al malestar de los vecinos que se concentraron hace menos de un mes para reclamar un servicio con garantías, que las medidas que ha tomado y que tiene previstas el gobierno del Principado “están pensadas para reforzar el centro de salud y garantizar que todos sus vecinos reciban una atención digna, cercana y eficaz”.

Los vecinos denuncian que actualmente, pese a recuperar dos médicos y sumar cinco facultativos activo, el servicio sigue siendo “insuficiente”. Por lo que no descartan nuevas movilizaciones. Sin embargo, Saavedra señaló en el parlamento asturiano que el centro de salud tiene asignados ocho médicos en el servicio de Atención Primaria. “De ellos solo una plaza está vacante, y la cubre el médico de familia vinculado, que garantiza la atención. Y recientemente se ha contratado un profesional para cubrir situaciones de IT (Incapacidad temporal), y las dos plazas de Pediatría están cubiertas”, aseguró.

Cobertura total próximamente, vaticina la Consejería

Respecto a la vacante, la consejera translado su esperanza de que se cubra con el segundo ciclo de movilidad voluntaria, que será próximamente: “Si se cubre como esperamos se alcanzará cobertura total de las plazas, y junto a ese refuerzo vinculado se permitirá estabilizar aún más el servicio”.

EN IMÁGENES: Concentración de protesta en Siero por la falta de médicos en el centro de salud en Lugones / Pablo Antuña

También fue cuestionada en la comisión por la situación de otros centros de salud de Siero, como La Fresneda o El Berrón. “Es un concejo dinámico, con crecimiento, y estamos adaptando recursos para esta realidad”, comentó Saavedra, que también aportó el dato de que la media de ausencias médicas en octubre se redujo al 18,33 por ciento frente al 20,41 registrado en enero.

"Pan para hoy y hambre para mañana", critica la oposición

Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias, trasladó durante su intervención su preocupación por la situación de Lugones y la necesidad de priorizar la Atención Primaria. Mientras que Pilar Fernández Pardo, diputada del Partido Popular, reclamó “menos buenas palabras y mejores acciones” ante las soluciones planteadas por la Consejería de Slud, que considera “provisionales”: “Es todo es pan para hoy y hambre para mañana, y sin duda la asistencia de los ciudadanos se está viendo muy mermada, no vemos que dé solución a sus problemas. Cada vez hay más desesperación por parte de los usuarios de la sanidad pública”.