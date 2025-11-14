El mensaje del Arzobispo de Oviedo a los jóvenes de La Carrera y Tiñana, en el regreso de las Confirmaciones tras años de ausencia: “Seguir implicados sin olvidar…”

La Unidad Pastoral de San Martín de La Carrera vivió una jornada especialmente festiva, con el regreso de las Confirmaciones, una celebración que se recupera tras varios años de ausencia. Fueron 15 jóvenes los que recibieron este sacramento, pertenecientes a las parroquias de San Martín de La Carrera -que engloba El Berrón- y de Santa María de Tiñana. Lo hicieron el pasado domingo, “en un acto emotivo de reafirmación de su fe”, destaca el párroco Manuel Alonso, en compañía de sus amigos y familiares.

La ceremonia estuvo presidida por el Arzobispo de la Diócesis de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que dirigió unas palabras de aliento a los confirmandos, a los que animó “a seguir implicados en la vida de la Iglesia sin olvidar su vocación a la santidad que recibieron en el momento de su bautismo, y que hoy se completa con este sacramento de madurez”.

Los quince jóvenes que recibieron el sacramento coincidieron en destacar que “ha sido un día muy especial” y transmitieron su ilusión y compromiso de seguir fortaleciendo su vida cristiana. “Sentí que no estaba solo, que mi fe se fortalece con el apoyo de mi comunidad y mi familia. Esta Confirmación me anima a seguir adelante con más compromiso”, transmitió uno de los confirmandos.

El evento marcó “un hito significativo” en la vida comunitaria de la Unidad Pastoral, como resalta el párroco Manuel Alonso, que además “celebra con entusiasmo el compromiso renovado de sus jóvenes con la fe cristiana”.