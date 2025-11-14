La obra del nuevo acceso a Parque Principado ya es inminente tras ser aprobada por la Junta de Gobierno de Siero: “Arrastramos el problema desde hace 25 años”

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero aprobó la adjudicación de las obras para los nuevos accesos a Parque Principado. Se trata del último trámite para poder empezar, de forma inminente, una actuación que permitirá aliviar los problemas de tráfico, especialmente en horas punta y fechas marcadas, al centro comercial y también a las empresas de los polígonos de la zona. “Es una obra muy necesaria, por eso nos llevó a asumir este compromiso desde el Ayuntamiento, porque todos somos conocedores y sabemos de la necesidad de evitar los continuos atascos”, explicó el primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez.

Los trabajos, que contarán con una inversión de 872.000 euros, han sido adjudicados a la empresa Alvargonzález, tras haberse presentado otra dos empresas más a la licitación, y tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

Las obras se iniciarán en breve, aunque a menor ritmo con tareas previas y de menor calado, para no afectar a la circulación durante el periodo de Navidad, de especial afluencia en Parque Principado, como incidió Rodríguez. Será por tanto, al comienzo del próximo año cuando adquieran mayor rapidez y, si nada se tuerce, para el próximo verano ya estaría abierta al tráfico la nueva rotonda.

Atascos en los accesos a Parque Principado. / Lne

Un problema de hace 25 años

La redistribución del tráfico llegará para los vehículos que vayan sentido Oviedo en la autovía a-64 y tomen la salida en el enlace “Granda-Oeste”. Allí se intentará aliviar el tráfico con esta glorieta para evitar atascos que se producen ahora al juntarse los vehículos que proceden del centro comercial y los polígonos de la zona que quieren tomar la salida a la misma autovía, en dirección a Oviedo, provocando muchas veces un embudo.

“Es un problema que arrastramos desde hace 25 años. En el Ayuntamiento por responsabilidad, decidimos afrontar el problema y darle una solución definitiva, en colaboración con el Ministerio”, enfatizó Javier Rodríguez, que hizo hincapié en la “inversión importante” que supone para Siero hacerse cargo este gasto, que asume con presupuesto propio.