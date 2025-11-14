Así es "Rigolerdo", el espectáculo con humor, música y ópera y un guiño a "Rigoletto" de Verdi que se estrenará en Lugones

Una comedia musical de 50 minutos que parodia el mundo de la ópera con humor y referencias a grandes títulos del repertorio. Es la propuesta "Rigolerdo", que se estrenará en Lugones, en el Centro Polivente Integrado, el sábado 29 de noviembre a las 19.30 horas. “Esta comedia musical combina humor, música y referencias a grandes óperas, y estamos seguros de que hará pasar un rato inolvidable a grandes y pequeños", destacó Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura de Siero, en la presentación del espectáculo.

En el espectáculo el protagonista se ve envuelto en una aventura disparatada junto a personajes como La Muerte, Leobrugilda y Mariano, el libretista. El reparto está formado por Josep M. Riera, Ana Santos, Arantxa Fernández y Carlos Mesa, y cuenta con texto de Pachi Poncela.

En la presentación del espectáculo, en el Ayuntamiento de Siero, también estuvieron presentes Pachi Poncela, autor de la obra; Celestino Varela, director general y artístico de la Ópera de Oviedo; Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura; Maite García Heres, directora de la obra; e Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura.

"No es una ópera como tal"

"Es una placer venir a Siero, donde hemos encontrado un punto de conexión, teatro y amigos a la hora de acercar el género a todos los públicos, que es una de las tareas que tenemos", indicó Celestino Varela, que añadió sobre "Rigolerdo": "No es una ópera como tal, sino una comedia alrededor del mundo de la ópera, y quiere mostrarla desde las tripas, para hacer un guiño a 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, que se podrá ver estos días en El Campoamor en Oviedo".

Pachi Poncela, por su parte, comentó, con una sonrisa, que "lo mejor del espectáculo me parece el título". Y enfatizó que buscaban "hacer un espectáculo con la otra cara de la ópera, y que en vez de un Rigoletto fuera un Rigolerdo". Sobre la trama, el autor del texto, destacó la importancia de que "la obra recogiera todo lo básico del universo operístico, con las líneas determinadas en las que se ha movido la ópera como la muerte, la maldición o el amor".

Precio de entradas y espacios de compra

Las entradas, con un precio de 12 euros la general y 10 euros para estudiantes (solo en taquilla), están a la venta a través de sieroentradas.siero.es, y de forma presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones (de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas). Mientras que el día de la función, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio.