Talleres, karts o karaoke: la propuesta de Siero para menores de 18 años en el Día Universal de los Derechos de la Infancia

La jornada será el jueves 20 de noviembre en la plaza cubierta de la Pola y contará con autobuses para desplazarse: "Esperamos que puedan aprender de manera divertida"

María José Fernández, con el cartel del evento.

María José Fernández, con el cartel del evento. / A. S.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

Actividades como karts a pedales, hinchables, juegos tradicionales, karaoke, discoteca, futbolín, además de un regalo para todos los participantes y una merienda. Todo ello, dirigido a jóvenes de menos de 18 años, con entrada libre y gratuita, y con el fin de que "todos los menores de Siero puedan disfrutar de esta jornada pensada para ellos, aprender sobre sus derechos de manera divertida y participar activamente en las diferentes actividades que hemos preparado”, como explicó María José Fernández, concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández.

La plaza cubierta de Pola de Siero acogerá el 20 de noviembre, en horario de 16.30 a 19.15 horas, las actividades del Día Universal de los Derechos de la Infancia. La jornada está diseñada de forma lúdico-vivencial, en la que los menores conocerán y trabajarán todos los derechos de la infancia a través de diferentes espacios temáticos.

Los participantes podrán participar en talleres relacionados con el derecho a la vivienda, así como actividades vinculadas con el derecho a la cultura y la educación. "Esperemos que puedan participar activamente en las diferentes actividades que hemos preparado”, incidió Fernández.

Otro de los aspectos destacados es que para facilitar la participación se habilitará transporte gratuito desde zonas rurales y desde Lugones, La Fresneda, Viella, El Berrón y Valdesoto. Los interesados deberán contactar con Servicios Sociales para solicitar el transporte.

