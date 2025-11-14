¿Qué usos le darían los vecinos a la nueva plaza Europa de Lugones?: “Ha quedado estupenda y es muy aprovechable”

Un espacio “estupendo”, confortable para los vecinos, que lo consideran “un paso adelante” para Lugones, y que confían en que se saque el máximo provecho. La nueva plaza de Europa, en la localidad sierense, ha tenido desde su apertura muy buena acogida por los residentes, que esperan que tenga usos muy diversos. El próximo 19 de diciembre se abrirá un mercado navideño, con diez casetas, que se extenderá hasta el día 29 de ese mismo mes. Una apuesta, como destacó el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, que no será la única en un espacio que "es magnífico para hacer eventos", y que espera potenciar.

“Me encanta como ha quedado, está estupenda la plaza”, cuenta Emilio Luis Venero, mientras pasea a su perro. “Echo de menos algo para la gente mayor, como por ejemplo un espacio de gimnasia”, añade a modo de sugerencia. La plaza Europa se sitúa en una gran explanada, a la que continúa una zona verde, en la que a Venero le gustaría ver algún árbol más autóctono: “Hubiera quedado genial con algún roble o castaño, que le daría más vida”.

Precisamente eso, lo de contar con más actividad, vida y propuestas para que los vecinos de Lugones la disfruten es una de las vías que cree que se deben potenciar para hacerla aún más atractiva: “Eventos puntuales, para que no sea un espacio muerto, o que traigan el mercadillo semanal, lo vería bien”, indica este vecino.

Por la izquierda, Ventín García, Ludivina Martínez y Tina Alonso. / P. A.

El parque de la Manzana, los viernes, es el espacio que acoge ahora el mercadillo semanal, que también ve bien que se traslade a la plaza de Europa Laura Rada, y su hija Yanira. “Aquí estaría perfecto, es un espacio ideal”, subrayan. También reciben con entusiasmo el mercadillo navideño, “que le dará mucha vida a la zona”, pero matizan también que, lo que se haga el adelante, tenga un planteamiento razonable.

“Lo del Oktoberfest que ya se hizo aquí estuvo bien,pero fueron muchos días. Que se traiga cualquier propuesta gastronómica o lúdica, pero con equilibrio”, cuentan, antes de añadir otra petición: “Creemos que la plaza quedó mu guapa y apetecible, pero le falta una zona techada o cerrada”.

Actividades para niños

Camino del trabajo, en un patinete eléctrico, atraviesa a media mañana Johan Marín la plaza Europa. “Se ha hecho una gran inversión, veo bien y necesario que se aproveche el espacio”, asevera, antes de proponer “actividades para niños”, como prioridad, y que se apueste por dar visibilidad a lo cercano: “Un mercado con cosas típicas de aquí o que se hagan en Asturias estaría genial”.

Patricia Ramos y Verónica Sánchez, que viven a pocos metros de la plaza, también ven ideal el espacio para el mercadillo y no miran con malos ojos que la plaza tenga vida: “Siempre que se respeten horas, no haya mucho ruido, o se ponga aquí dos meses un circo, pues todo es bien recibido”.

Idea similar a la de Valentín García y Tina Alonso, que pasean a la madre del primero, Ludivina Martínez. “Todo lo que sea con equilibro estaría bien, que se aproveche para más actividades, se amplie la zona verde y se ponga algo para la gente mayor, pues lo vemos bien”, subrayan, antes de concluir manifestando sus ganas de ver el mercadillo de Navidad, y también que en algún momento tengan los niños alguna feria o actividad para ellos.