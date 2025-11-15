Amagüestu al completo de los escolares del colegio Peña Careses de Pola de Siero: desde "pañar" manzanas y castañas hasta asar y "mayar" la sidra
La jornada se desarrolló con talleres y otras actividades lúdicas en el centro educativo
P. A.
Un amagüestu al completo, con todo el proceso de elaboración por parte de los pequeños del colegio público Peña Careses, en Pola de Siero. Fue la experiencia vivida para cerrar la semana, en una jornada lúdica y especial, que se complementó con talleres y actividades, como representaciones, y algún que otro personaje mitológico, que se coló por el centro educativo de Pola de Siero.
Los niños tuvieron que "pañar" manzanas y castañas para empezar la jornada. Y después ya tocó preparar el asado de las castañas, y la bebida para complementar, "mayando" la sidra. Una experiencia en la que aprendieron el proceso de esta tradición, que se repite los últimos meses del año, con el otoño.
Luego ya para el almuerzo hubo otro apartado especial, con los postres que trajeron hechos los pequeños del colegio con frutos de otoño, y desde el AMPA, que fueron los que costearon y promoveiron los talleres, les compraron zumos de manzana.
