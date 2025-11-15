El Ayuntamiento de Siero limpia cinco parcelas privadas en Lugones: "Se pasará la factura a los propietarios"

El Ayuntamiento de Siero ha ejecutado de forma subsidiaria la limpieza de cinco fincas privadas en Lugones, en el entorno de La Ería, junto al colegio y el centro polivalente integrado. Las parcelas, en muy mal estado, con mucha maleza, han sido adecentadas con un coste de 2.420 euros y, ahora, se pasará la factura a los propietarios. “Hemos tenido que entrar con tractores para poder desbrozarlas, pues afectaban y molestaban al entorno del colegio por el mal estado en que estaban”, explica Javier Rodríguez, primer teniente de alcalde del gobierno de Siero.

En este caso, los trámites han sido más complicado que en otras situaciones similares. "El expediente ha sido bastante largo", enfatizó Rodríguez. También recordó “la obligatoriedad de los propietarios de las fincas de mantener las mismas en buenas condiciones, impidiendo que la maleza invada zonas públicas y, en este caso, un recinto escolar”.

La parcela, antes del desbroce. / A. S.

En estos casos, el procedimiento, explican desde el gobierno local, es largo para poder actuar, de ahí que expliquen, ante las quejas de los vecinos, que los trámites se hacen con toda la celeridad posible, pero que antes de llevar a cabo la limpieza subsidiaria deben requerir a los propietarios que asuman esa responsabilidad.

Expedientes largos

“Este tipo de expedientes son largos de tramitar porque hay que identificar a los propietarios, iniciar expedientes sancionadores, darles margen a que actúen ellos antes de que lo haga el Ayuntamiento, para luego, finalmente, poder girar a la propiedad el correspondiente cobro por dicha limpieza”, comenta Javier Rodríguez.