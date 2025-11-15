El despliegue del sistema métrico en Siero llega a casi 20.000 vecinos: así funciona el nuevo método para numerar las construcciones de las parroquias rurales

El Pleno de la Corporación de Siero abordará este mes la aprobación definitiva de la denominación de caminos e implantación del sistema métrico en Hevia, Valdesoto y Forfontía (La Carrera). Los trabajos para poder sacar adelante el expediente, que han incluido reuniones con vecinos y trabajo de campo, contaron con un presupuesto de 60.500 euros y un plazo de ejecución de diez meses, según indicaron este sábado el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz.

Desde 2017, el Ayuntamiento de Siero ha implantado el sistema métrico en las parroquias y núcleos de Viella, San Miguel de La Barreda, Samartino, Trespando, La Carrera, Granda, Bobes, Argüelles, Meres, Fonciello y San Juan del Obispo, con una inversión total de 87.248 euros para una población de 19.495 habitantes.

Tal y como explicaron los ediles, el expediente que se someterá a Pleno incluye el dar nombre de manera oficial a 365 caminos (42 en Forfontía, 111 en Hevia y 212 en Valdesoto) y en numerarlos según el sistema métrico. Dicho sistema consiste en asignar a las construcciones un número equivalente a la distancia en metros desde el inicio del camino.

Han sido objeto de numeración todas las edificaciones, entendiendo por tal las destinadas a uso residencial o aquellas en las que exista una actividad económica. Con el visto bueno del Pleno, los padrones de Hevia, Valdesoto y Fornontía será actualizados y los datos se remitirán a Google Maps, Dirección General del Catastro, Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y al Instituto Nacional de Estadística (INE).

"A partir de ahora, será posible ubicar correctamente las viviendas de la zona rural por parte de los servicios de emergencia y, también, para el envío de correo", destacó Rodríguez.