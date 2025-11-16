El grueso de las obras en la vía de Feve de Colloto a Infiesto arrancará en enero y durará 21 meses: así afectará la actuación a los viajeros

El grueso de las obras de renovación integral del tendido de la antigua Feve desde Colloto hasta Infiesto, actuación que acumula ya un año de retraso, arrancará el próximo enero. Renfe calcula que será a partir del día 12 de ese mes cuando la ejecución de los trabajos obligue a poner en marcha transbordos en autobús desde El Berrón hasta la estación de la capital piloñesa. Esos servicios por carretera se extenderán hasta mediados de octubre de 2027, cuando se espera que culmine la actuación.

El dispositivo que va a contratar la operadora ferroviaria pública para esos veintiún meses de obras cuesta 624.000 euros. Estará integrado por dos autobuses, con una capacidad mínima de 54 plazas cada uno, y dos microbuses con capacidad para más de 24 viajeros.

Las obras de mejora de la vía ferroviaria que conecta Pola de Siero con Oviedo y con Infiesto arrancaron el 18 de noviembre de 2022 con un plazo de ejecución de dos años, por lo que ya deberían haber terminado en noviembre de 2024. Sin embargo, su avance es mínimo. La versión oficial achaca la demora a la necesidad de llevar a cabo un modificado del proyecto original para incluir actuaciones no recogidas o complementarias, pero que desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se consideran "necesarias para la correcta ejecución" de la obra.

La adjudicación de los trabajos a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Comsa y Cycasa se cerró en el mes de julio de 2022, con un presupuesto de 22,8 millones de euros. Según fuentes del gobierno central, se pusieron en marcha en noviembre de ese 2022, una vez contratada la asistencia técnica para la preparación y el seguimiento del proyecto, así como los encargos de raíl, traviesas y balasto necesarios para llevar a cabo una actuación que, al contrario de la rehabilitación del tendido de Laviana a Gijón, no conlleva la clausura total del servicio, sino cortes puntuales que se espera estén centrados en los fines de semana. En todo caso, las obras sí que van a generar una ralentización general de la velocidad de los trenes en aquellos puntos en los que se vaya ejecutando el grueso de los trabajos.

El tramo Colloto-Infiesto, incluido en la línea de ancho métrico Oviedo-Santander, tiene una longitud de 40,6 kilómetros (30,2 de vía única y 10,4 de vía doble), con tráfico mixto de mercancías y viajeros, y velocidad máxima de 100 kilómetros a la hora. Aunque este trayecto había sido objeto de renovaciones puntuales, lo que ahora se plantea es una adecuación y modernización integral de la línea, tanto de la infraestructura como de la superestructura.

Así, el proyecto recoge la sustitución de carriles y traviesas; desguarnecido y reposición de balasto en toda la línea; alineación, nivelación y perfilado de vía y desvíos; solución a las filtraciones en los túneles del tramo; adaptación y mejora del firme en varios pasos a nivel; consolidación de taludes; mejora de la plataforma de vía; obras de drenaje; renovación de 29 nuevos desvíos a lo largo de la línea renovada y canalización para instalaciones de señalización y comunicaciones. No se incluye la erradicación de pasos nivel, la extensión de la doble vía hacia Nava ni la modificación del trazado, muy sinuoso en la mayor parte de la línea.