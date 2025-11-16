Ni la lluvia ni el viento pueden con las setas de Pañeda: unas 280 variedades (algunas tóxicas y otras originarias de Australia) se exponen en la popular muestra micológica

Se cumplieron las previsiones y la sequía, sumada a las fuertes rachas de viento Sur de los últimos días, provocaron que la muestra micológica de Pañeda fuese más reducida que lo que es habitual. Hasta el punto de que se presentaron 280 variedades, cuando lo habitual era que se superasen las 350 (el año pasado fueron 400). “Aún así son muchísimas, teniendo en cuenta las condiciones. La gente ha quedado muy asombrada”, destaca Antonio Sánchez, integrante de la Sociedad Micológica de Pañeda. Aún así en esta 35.º edición, en la localidad de Siero, en la que se expusieron los ejemplares recopilados por los aficionados desde el pasado miércoles, se pudieron exhibir 23 tipos por primera vez en esta cita.

Y entre esas novedades estaba una inusual, del periodo de primavera, la “sarcoscypha austriaca”, pero que “por el calentamiento globa la hemos encontrado en otoño”, desveló Sánchez, componente de la organización, que además es el impulsor de la fórmula para poder presentar los ejemplares, siguiendo el modelo estipulado por un francés llamado Marcel Bon, que agrupa las setas por familias.

Atractivo de descubrir setas tóxicas

Otro ejemplar interesante hallado este año por primera vez es el hongo “hymenoscyphus fraxinfus”, que es el que produce el decaimiento del fresno. “Es una enfermedad que se produce en estos árboles y que provoca que habrá menos morchelas, que son las que nacen al lado de los fresnos, y que son unas setas exquisitas”, detalla Antonio Sánchez.

Entre las atracciones y que más llaman la atención a los visitantes está el apartado dedicado a las setas tóxicas. No pasan desapercibidas para los jóvenes Leo Pérez, Juan Ríos y Daniel Liz, a los que les llama la atención las setas “por sus colores, formas raras y las que son venenosas”, comenta. En el caso de Liz, a sus 9 años, lleva viniendo en todas las ediciones desde que tenía apenas dos. “Son muy chulas e interesantes todas” reconoce.

Jornadas micológicas de Pañeda / P. A.

Los organizadores inculcan también la importancia de afrontar con cautela la aproximación a las setas y sus peligros. “Queremos destacar el tema toxicidad, no queremos que vengan aquí a comer setas, sino que se den cuentan que es algo muy peligroso”, indican desde la Sociedad Micológica, mientras hacen referencia a la “amanita phalloides”. “Puede matar a una persona, es la más conocida. Este año las dos que hemos encontrado son muy pequeñas”, subraya Antonio Sánchez.

Quizás no hubo este año ningún ejemplar de gran tamaño o muy vistoso, por esas condiciones peculiares expuestas, pero sí que entre las mesas había historias interesantes y curiosas, como la de la especie “favolaschia claudopus”, una seta que tiene su origen en Australia. “Es una seta invasora en el buen sentida, es bella, originaria de Australia, y está perdiendo algo de su preciosidad ya por la falta de riego”, comenta Sánchez, mientras da una vuelta y vigila el estado de todos los ejemplares.

"Siempre se descubre algo"

Fueron muchos los curiosos que a lo largo de toda la jornada se acercaron a descubrir, indagar o intentar reconocer algunas de las especies. “No somos expertos, pero sí que algo nos gustan. Por ejemplo en casa tenemos la ‘macrolepiota’, que la preparamos a la plancha, con jamón, como si fuera un sándwich, y queda riquísima”, cuenta Agustín García, vecino de Valdesoto, que acudió junto a su hijo Carlos García. “Lo interesante aquí es ver esas variedades que no son tan típicas, siempre descubrir es algo”, añade.

Rubén Ferro y José Ignacio Ordieres son vecinos de Noreña, y en el caso del último estuvo unos cuantos años afincado en Mallorca. “Allí no había ni por asomo tantas”, comenta Ordieres. “Nos llama mucho la atención la variedad, cantidad y las venenosas”, cuentan, antes de añadir que, aunque no son expertos, les gusta jugar “a intentar localizar algunas de las que controlan”. Una jornada, la de las setas en Pañeda, que se completó con una degustación de tortillas de setas, para animar el paladar, y que tampoco se perdió la exposición Javier Rodríguez, primer teniente de alcalde de Siero, que charló también con Juan Rodríguez, presidente de la Sociedad Micológica, que le contó algunos de los entresijos de esta nueva edición de una actividad muy seguida por el público.