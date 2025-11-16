Lugones vuelve a soñar con muñecas: así será el mercadillo solidario a favor de Etiopía del próximo 30 de noviembre
La asociación sierense recaudará fondos para la puesta en marcha del proyecto "Kelisho" en el país africano y que persigue apoyar la educación y la vida de diez menores vulnerables de la localidad de Dimeka
Lucía Rodríguez
El Centro Polivalente Integrado de Lugones, en Siero, acogerá un año más el Mercadillo Solidario de la asociación Soñando Muñecas. Será el próximo 30 de noviembre, de once de la mañana a siete de la tarde. Esta es la tercera edición de la iniciativa que dirige Ana Blanco junto con su hermano, Ángel Blanco, y su marido Carlos Martínez, quienes son los artífices de este colectivo que nació en diciembre de 2022 y que está desarrollando diferentes proyectos en Etiopía para mejorar la calidad de vida y la educación de los más vulnerables.
En esta ocasión, el colectivo intenta recaudar fondos para poner en marcha un nuevo proyecto, que se acoge bajo el nombre de "Kelisho" que, en la lengua Hamer, significa "ayudar a quien lo necesita". "Estamos todavía organizando y estructurando esta nueva iniciativa, pero está ya en nuestra cabeza y en nuestro corazón", afirma Ana Blanco. "Nos apoya y trabaja con nosotros Muluken, un estudiante de último año de enfermería que nació en Dimeka, al sur del país, y cuyo sueño es apoyar a su comunidad en educación y salud", explica. El sueño de Muluken "encaja perfectamente con el nuestro que es llevar educación y oportunidades de vida a esa zona de Etiopía, que es especialmente vulnerable", añade Blanco.
Educación y vida para personas vulnerables
A través de "Kelisho", la asociación Soñando Muñecas buscará "apoyar la educación y la vida de 10 menores vulnerables de esa localidad". Durante algunos de los mercadillos organizados este verano, el colectivo consiguió recaudar fondos para "abastecer de material escolar a un colegio de la zona y, ahora, intentaremos dar un paso más".
En esta nueva edición, además de juguetes, libros y artículos de segunda mano en perfecto estado, "hemos contado con manos solidarias artesanas que nos donan sus creaciones y que, sin duda, le dan un valor añadido al mercadillo muy importante". También contarán con dos sesiones de cuentacuentos de mano de Cruz Fernández, autora del cuento "Ahora cuéntame un cuento que sea Real".
