La Semana de Arte Urbano de Siero (SAUS) regresa a la Pola con más de 70 artistas: estas son las fechas, horas y lugares para disfrutar de las actividades

La Semana del Arte Urbano de Siero (SAUS), organizada por la Asociación Cultural PolArte, regresa a la Pola del 22 al 28 de noviembre. Más de una treintena de actividades se desarrollarán en las calles de la localidad, la plaza cubierta y la plaza del Paraguas, con la participación de más de 70 artistas llegados de todos los puntos de la geografía española. Un proyecto que confirma que el concejo es un referente cultural y artístico del arte urbano y contemporáneo.

La inauguración oficial tendrá lugar en la plaza cubierta el viernes, a las 11.30 horas, con el encendido de la llama y la apertura del MAUS, un mercado de arte y artesanía y el museo de arte urbano de Siero, el MUSAUS, donde se encontrarán más de doscientas obras de más de setenta artistas, entre los que hay una buena representación de creadores y creadoras que normalmente trabajan en la calle, junto con los lienzos, ilustraciones o esculturas de quienes suelen exponer en espacios museográficos.

Talleres para todos los públicos

El objetivo del colectivo se centra en "acercar el arte a la gente y sacar el lado artístico que llevan dentro" para lo que se han diseñado distintos talleres. El sábado tendrán lugar los de grabado y puntillismo, impartidos por Tórculo 16 y Puntosynamás, respectivamente; mientras el domingo le tocará el turno a la estampación con objetos cotidianos, dirigido al público infantil, de mano de Nelo Polichi; y collage epistolar por Kezacollag. Ambos tendrán lugar de 13.00 a 14.30 horas y será necesario inscribirse previamente en el stand de PolArte. Además, el sábado, de 17.00 a 18.30 horas, también se impartirá el taller Pinta tu Piedra con Piedresnelcamin. Todos los talleres se realizarán en el interior de la plaza cubierta.

La programación del fin de semana se completa con un ciclo de conferencias, alguna performance, música a pie de calle y un concurso para todos los públicos para que el público, organizado por edades, pueda pintar su propia llama: "Nosotros entregaremos el soporte durante el sábado y podrán entregar su obra hasta el domingo a mediodía". El ganador se conocerá junto con los premiados del Caus, cuya entrega será el domingo a partir de las 18.30 horas.

Un museo al aire libre

El principal reto de PolArte es convertir las calles en un museo, por eso se desarrollará la segunda edición del concurso de arte urbano, el CAUS, que, en esta ocasión, se celebrará bajo los aleros de la plaza cubierta, en la calle Alcalde Parrondo. En ese espacio, diez artistas estarán pintando en directo el sábado 22 y el domingo 23. Además, otros creadores pintarán cajas eléctricas en distintas ubicaciones e Igle creará el mural de la llama en el inicio del muro del primer CAUS.

Una semana tan artística no podía concluir sin más, de manera que el viernes 28 una procesión artística llegará a las ocho de la tarde a la plaza del Paraguas polesa donde, tras un concierto de Chino el Indio, la llama del arte se apagará hasta la próxima edición.