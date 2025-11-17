Abierta la convocatoria de subvenciones para los bonos Siero de Tiendas: así se puede participar en la campaña municipal
Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 27 de este mes
Lucía Rodríguez
El Ayuntamiento de Siero abre el plazo para la convocatoria de subvenciones del Programa Bono Digital – Siero de Tiendas 2025–2026, una iniciativa orientada a fomentar el consumo en el comercio local y apoyar la digitalización del sector. Así lo anunciaron este lunes la concejala de Comercio, Patricia Antuña, y la técnico municipal, Amelia Areces. Los establecimientos interesados en participar en la campaña podrán presentar sus solicitudes desde este martes hasta el próximo 27 de noviembre.
La edil señaló que "las bases para concurrir a la convocatoria pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento, donde también se pueden encontrar los anexos y toda la documentación a presentar". Entre los requisitos constan que el local no se encuentre dentro de una superficie comercial y que no mida más de 150 metros cuadrados, entre otros. "Es una iniciativa dirigida, sobre todo, al pequeño comercio", apuntó Antuña. Las solicitudes tendrán que presentarse, única y exclusivamente, a través de la Sede Electrónica.
El programa, dotado con 30.000 euros más otros 10.000 euros destinados a la plataforma de gestión, contempla la emisión de 6.000 bonos digitales de descuento de 5 euros por cada 15 de compra, que podrán canjearse en los establecimientos adheridos entre el 15 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026. Cada ciudadano podrá obtener hasta 20 bonos, con los que podrá ahorrar hasta 100 euros en sus compras en el comercio local.
Los comercios participantes recibirán una ayuda equivalente al importe de los bonos que se canjeen en su establecimiento, con un límite máximo de 500 euros por comercio, ampliable hasta 750 euros en función de la demanda de la campaña. La plataforma digital permitirá gestionar de forma ágil y segura tanto la adhesión de los comercios como la emisión y el canje de los bonos por parte de los consumidores.
- El despliegue del sistema métrico en Siero llega a casi 20.000 vecinos: así funciona el nuevo método para numerar las construcciones de las parroquias rurales
- El Ayuntamiento de Siero limpia cinco parcelas privadas en Lugones: 'Se pasará la factura a los propietarios
- Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
- La obra del nuevo acceso a Parque Principado ya es inminente tras ser aprobada por la Junta de Gobierno de Siero: “Arrastramos el problema desde hace 25 años”
- El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría
- El inesperado chollo en la urbanización más famosas de Asturias, entre Oviedo y Gijón: chalet con tres dormitorios, dos baños, jardín e 'ideal para familias' y más barato que un piso
- El Principado inicia los trámites para el gran proyecto que evitará las inundaciones del Nora en Colloto: estas son las primeras actuaciones
- El grueso de las obras en la vía de Feve de Colloto a Infiesto arrancará en enero y durará 21 meses: así afectará la actuación a los viajeros