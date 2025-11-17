Abierta la convocatoria de subvenciones para los bonos Siero de Tiendas: así se puede participar en la campaña municipal

El Ayuntamiento de Siero abre el plazo para la convocatoria de subvenciones del Programa Bono Digital – Siero de Tiendas 2025–2026, una iniciativa orientada a fomentar el consumo en el comercio local y apoyar la digitalización del sector. Así lo anunciaron este lunes la concejala de Comercio, Patricia Antuña, y la técnico municipal, Amelia Areces. Los establecimientos interesados en participar en la campaña podrán presentar sus solicitudes desde este martes hasta el próximo 27 de noviembre.

La edil señaló que "las bases para concurrir a la convocatoria pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento, donde también se pueden encontrar los anexos y toda la documentación a presentar". Entre los requisitos constan que el local no se encuentre dentro de una superficie comercial y que no mida más de 150 metros cuadrados, entre otros. "Es una iniciativa dirigida, sobre todo, al pequeño comercio", apuntó Antuña. Las solicitudes tendrán que presentarse, única y exclusivamente, a través de la Sede Electrónica.

El programa, dotado con 30.000 euros más otros 10.000 euros destinados a la plataforma de gestión, contempla la emisión de 6.000 bonos digitales de descuento de 5 euros por cada 15 de compra, que podrán canjearse en los establecimientos adheridos entre el 15 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026. Cada ciudadano podrá obtener hasta 20 bonos, con los que podrá ahorrar hasta 100 euros en sus compras en el comercio local.

Los comercios participantes recibirán una ayuda equivalente al importe de los bonos que se canjeen en su establecimiento, con un límite máximo de 500 euros por comercio, ampliable hasta 750 euros en función de la demanda de la campaña. La plataforma digital permitirá gestionar de forma ágil y segura tanto la adhesión de los comercios como la emisión y el canje de los bonos por parte de los consumidores.