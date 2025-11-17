Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Pachuca quiere empezar la construcción de la ciudad deportiva del Real Oviedo cuanto antes", avanza el alcalde de Siero tras su viaje a México

Ángel García pasó cuatro días en el país azteca con los dueños del club: "Su compromiso es total y absoluto"

240819EUROPA PRESS A (203659327) / Por la izquierda, Martín Peláez, Ángel García y Jesús Abad, concejal de Deportes.

Lucía Rodríguez

Pola de Siero

Cansado, pero satisfecho. Así arranca la semana el alcalde de Siero, Ángel García, tras pasar cuatro días en México conociendo, "de primera mano", los entresijos del Grupo Pachuca y las instalaciones que tiene en el país azteca: "Me han causado una gran impresión, y yo creo que la ciudad deportiva del Oviedo en el concejo saldrá adelante, el compromiso que tienen es total y absoluto". Aseguró, además, que el propietario, Jesús Martínez, le ha trasladado su intención de "comenzar cuanto antes y confío en su palabra y en todo lo hecho hasta ahora".

Por el momento, es necesario esperar a que el plan especial se publique definitivamente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), cuya fecha estimada está fijada para el próximo 20 de noviembre. A partir de ahí, "se dispondrá de dos meses, hasta el 20 de enero para presentar alegaciones y, resolverlas en caso de que sea necesario y, si no, enviar el informe a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) para que se apruebe definitivamente y pasar a conceder la licencia para la primera parte de la construcción", detalló el regidor.

García especificó que, en paralelo, están las actuaciones que tiene que llevar a cabo el Real Oviedo. En este sentido, indicó que "primero, tienen que hacer el pago por el suministro eléctrico, ya que el operador cobra por adelantado". Aseguró que, por el momento, "el Oviedo está cumpliendo con todo y está haciendo pagos, de manera que ya está invirtiendo en el proyecto, por lo que esperamos que podamos ver rodar un balón por allí muy pronto".

Grupo Pachuca es "una empresa dedicada al fútbol, su actividad principal es el fútbol, tienen dos equipos en la primera división mexicana, aparte de uno más en Chile y el Real Oviedo", detalló el regidor. Destacó que "las instalaciones que tienen allí son dignas de ver, que han supuesto inversiones de muchos millones de euros durante los últimos 30 años", lo que le lleva a "confiar en que todo salga como se espera".

