Siero pone en marcha los trabajos de pavimentación del camino de Huergo (Anes): este es el plazo de ejecución y el coste de las obras

El concejal Alejandro Villa visitó este lunes el inicio de los trabajos de pavimentación de un tramo del camino principal de Huergo, en la parroquia de Anes. La actuación forma parte de los dos lotes de caminos en la zona rural licitados con cargo a remanentes y cuenta con un presupuesto de 150.212,74 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

El segmento sobre el que comienzan las obras, de unos 1.107 metros de longitud y ancho medio 3,20 metros, presenta una superficie en aglomerado irregular y envejecido, por lo que requiere una renovación. El proyecto incluye la reparación de unos 273 metros del camino de Pañeda a Pinzales. La actuación completa se desarrolla sobre una longitud total de 1.380 metros. Además, también se van a llevar a cabo las obras para la mejora de la red de drenaje del propio camino añadiendo cunetas y la creación de caños.

El concejal explicó que “la obra respondía a una demanda histórica de los vecinos de Huergo, que llevaban aproximadamente 30 años sin una intervención integral en esta carretera. Durante este tiempo se habían realizado rebacheos de manera continua, pero la situación requería una actuación definitiva, con la renovación de caños, desagües y pozos de agua. La intervención incluye un nuevo sistema de drenaje que garantiza la durabilidad de la vía durante las próximas décadas”. Villa recordó que se trata de “la actuación más relevante financiada con remanentes dentro del apartado de caminos. Sumando las partidas previstas para 2025, la inversión en caminos del concejo supera los 1.700.000 euros. El objetivo es continuar avanzando para llegar progresivamente a la mayor parte del concejo, priorizando las zonas que requieren intervención".

Los trabajos de pavimentación de un tramo del camino principal de Huergo, en la parroquia de Anes, forman parte de dos lotes de caminos licitados con cargo a remanentes, en los que se incluyen intervenciones en Lieres y Santa Marta de Carbayín, con un presupuesto total de 359.920,84 euros. Desde 2015 la inversión en caminos en el concejo de Siero ha sido de 13,5 millones, con 61 actuaciones y 33.960 metros renovados.