El Auditorio poleso acoge el programa por la Semana de la Música de Santa Cecilia

Semana de la Música de Santa Cecilia en Siero, con varios eventos en el Teatro Auditorio de la Pola. La cita arranca el viernes 21 de noviembre, a las 20.00 horas, con la Asociación Sierense de Amigos de la Música (ASAM), que conmemora su 40.º aniversario con un concierto especial.

El acto contará con la participación de antiguos componentes de la formación, incluido el que fue director de la entidad durante más de tres décadas, Alfonso Sánchez Peña. Por otro lado, el clarinetista Víctor Peinó asume la dirección del Bandín con el que debutará en este recital.

El programa continúa el sábado 22 de noviembre, a las 20.00 horas, con el concierto de los coros de Siero Musical. El domingo día 23, a las 13.00 horas, tendrá lugar el espectáculo de Puppy’s Cuentacuentos "El patito feo y las 4 estaciones", una iniciativa musical de carácter "didáctico y familiar".

Nuevas formas de expresión musical

Y por la tarde, a las 19.00 horas, Drumless Trío echará el cierre a las actividades con una propuesta singular: la nueva formación del guitarrista y compositor Marcos Pin experimenta nuevas formas de expresión musical sin batería.

Para todas las actuaciones la entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

El programa lo presentó la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, junto a Víctor Peinó Ornia, director del Bandín, Carlos González, presidente de ASAM, Ana Elena Suárez y Mónica Nachón, de Siero Musical, e Isabel González, directora de la Fundación de Cultura.