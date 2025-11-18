Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Auditorio poleso acoge el programa por la Semana de la Música de Santa Cecilia

La entrada a todos los actos es libre hasta completar el aforo de la sala

Por la izquierda, Víctor Peinó, Carlos González, Aurora Cienfuegos, Ana Elena Suárez, Mónica Nachón e Isabel González, durante la presentación de la cita. | A. S.

Por la izquierda, Víctor Peinó, Carlos González, Aurora Cienfuegos, Ana Elena Suárez, Mónica Nachón e Isabel González, durante la presentación de la cita. | A. S. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Semana de la Música de Santa Cecilia en Siero, con varios eventos en el Teatro Auditorio de la Pola. La cita arranca el viernes 21 de noviembre, a las 20.00 horas, con la Asociación Sierense de Amigos de la Música (ASAM), que conmemora su 40.º aniversario con un concierto especial.

El acto contará con la participación de antiguos componentes de la formación, incluido el que fue director de la entidad durante más de tres décadas, Alfonso Sánchez Peña. Por otro lado, el clarinetista Víctor Peinó asume la dirección del Bandín con el que debutará en este recital.

El programa continúa el sábado 22 de noviembre, a las 20.00 horas, con el concierto de los coros de Siero Musical. El domingo día 23, a las 13.00 horas, tendrá lugar el espectáculo de Puppy’s Cuentacuentos "El patito feo y las 4 estaciones", una iniciativa musical de carácter "didáctico y familiar".

Nuevas formas de expresión musical

Y por la tarde, a las 19.00 horas, Drumless Trío echará el cierre a las actividades con una propuesta singular: la nueva formación del guitarrista y compositor Marcos Pin experimenta nuevas formas de expresión musical sin batería.

Para todas las actuaciones la entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

El programa lo presentó la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, junto a Víctor Peinó Ornia, director del Bandín, Carlos González, presidente de ASAM, Ana Elena Suárez y Mónica Nachón, de Siero Musical, e Isabel González, directora de la Fundación de Cultura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despliegue del sistema métrico en Siero llega a casi 20.000 vecinos: así funciona el nuevo método para numerar las construcciones de las parroquias rurales
  2. El Ayuntamiento de Siero limpia cinco parcelas privadas en Lugones: 'Se pasará la factura a los propietarios
  3. La obra del nuevo acceso a Parque Principado ya es inminente tras ser aprobada por la Junta de Gobierno de Siero: “Arrastramos el problema desde hace 25 años”
  4. Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
  5. Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de la Pola: este será el destino de la parcela
  6. Medio Ambiente da luz verde (con condiciones) a la nueva ciudad deportiva del Oviedo: estas son las obligaciones para el club azul
  7. El inesperado chollo en la urbanización más famosas de Asturias, entre Oviedo y Gijón: chalet con tres dormitorios, dos baños, jardín e 'ideal para familias' y más barato que un piso
  8. El Principado inicia los trámites para el gran proyecto que evitará las inundaciones del Nora en Colloto: estas son las primeras actuaciones

La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera

La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera

El Auditorio poleso acoge el programa por la Semana de la Música de Santa Cecilia

El Auditorio poleso acoge el programa por la Semana de la Música de Santa Cecilia

El Club Baloncesto Siero llega a las cuatro décadas de vida con 90 licencias: "Es un logro haber podido continuar tantos años de manera ininterrumpida"

La Avenida José Tartiere de Lugones recupera la normalidad tras seis meses de obras: "El resultado mejora su seguridad y calidad urbana"

La Avenida José Tartiere de Lugones recupera la normalidad tras seis meses de obras: "El resultado mejora su seguridad y calidad urbana"

El instituto más marchoso está en la gran urbanización de Siero: así entran a clase los alumnos del IES de La Fresneda

El instituto más marchoso está en la gran urbanización de Siero: así entran a clase los alumnos del IES de La Fresneda

Fallece en Villaviciosa José Antonio Rodríguez García, florista de la plaza de abastos y referente local: "Era pura bondad y simpatía, sabía todo de su oficio"

Fallece en Villaviciosa José Antonio Rodríguez García, florista de la plaza de abastos y referente local: "Era pura bondad y simpatía, sabía todo de su oficio"

Medio Ambiente da luz verde (con condiciones) a la nueva ciudad deportiva del Oviedo: estas son las obligaciones para el club azul

Transportes recoge en su plan de obra la glorieta de El Berrón que ya asumió Siero: así es el proyecto del Ministerio para la N-634

Tracking Pixel Contents