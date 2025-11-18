La Avenida José Tartiere de Lugones recupera la normalidad tras seis meses de obras: "El resultado mejora su seguridad y calidad urbana"
Siero da por finalizados los trabajos de renovación de la zona, que se desarrollaron en tres fases y supusieron una inversión total de 1,3 millones de euros
Lucía Rodríguez
La Avenida José Tartiere, una de las más utilizadas en Lugones, recupera la normalidad tras seis meses de obras por la que ha sido la tercera fase del proyecto para la mejora de esta arteria de la localidad. El Ayuntamiento de Siero ha invertido en ella más de 1.300.000 euros en el conjunto de las intervenciones realizadas en tres fases para renovar la infraestructura de saneamiento, el pavimento de las aceras, agomerado de la calzada y cambio del alumbrado, que ha sido sustituido por un sistema más moderno que mejora la luminosidad y la seguridad, pues se han retirado los cableados de las fachadas de los edificios.
«Creemos que el resultado final mejora significativamente la seguridad, la funcionalidad y la calidad urbana de la avenida», destacó este martes el alcalde, Ángel García, durante la visita que realizó a la zona con motivo de la finalización de los trabajos. "La obra se ha ejecutado en tres fases en los dos últimos años, se han instalado nuevas tuberías para sustituir las infraestructuras antiguas, que presentaban filtraciones, malos olores y problemas en garajes y portales. Además del colector, se han renovado todos los servicios: alumbrado público, red de agua, telecomunicaciones, así como el firme y las aceras. La actuación abarca casi 700 metros y garantiza ahora el correcto funcionamiento de la red, que en algunos tramos tenía más de 50 años", añadió el regidor.
Agradecimiento "por la paciencia y las molestias"
Esta tercera fase de los trabajos se ha desarrollado en el tramo de la Avenida José Tartiere comprendido entre la media glorieta partida (que une dicha avenida con las calles Severo Ochoa, Alejandro Casona, Puerto de Tarna y Puerto Angliru) y la calle Monte Naranco. Y la actuación concreta en este punto ha contado con un presupuesto de 451.392,95 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
La avenida queda así sin cortes ni desvíos de tráfico ni incidencias como ha venido sucediendo estos meses a causa de las obras y el alcalde, que estuvo acompañado porr el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, aprovechó para agradecer la "paciencia" de los vecinos y lamentó "las molestias que les hemos podido causar durante este tiempo".
Está previsto ahora acometer los trabajos para las conexiones del gas y se está pendiente de estudio medioambiental para poder acometerlos. Aún así, García aseguró que "es una obra menor y no afectará para nada al funcionamiento de la calle".
