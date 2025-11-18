El instituto más marchoso está en la gran urbanización de Siero: así entran a clase los alumnos del IES de La Fresneda

Cada mañana, los vecinos de la calle Camino de La Fontona, en La Fresneda (Siero) ven cómo los alumnos del Instituto de Educación Secundaria de la urbanización entran en el centro bailando e, incluso, algunos de ellos, cantando. Y llegan al exterior del centro educativo con una curiosidad: la de comprobar con qué tema musical les sorprenderá Juan García, su profesor de matemáticas. El centro educativo ha sustituido el tradicional timbre que anuncia la entrada, la salida y los recreos, por temas musicales que suelen ser, sobre todo, de los géneros pop y rock inglés.

La iniciativa arrancó el mismo año de inauguración del instituto, en 2021, de mano de Cristina F. Comins, profesora de inglés y "gran apasionada de la música", como ella misma se define. "La verdad es que, personalmente, el timbre de toda la vida me resulta un sonido muy hostil". Así que propuso a la directiva y al resto de miembros del claustro sustituirlo por música. "Les pareció una gran idea y aceptaron encantados", indica.

Juan García y Cristina F. Comins en el patio del IES La Fresneda. / L. R.

Por aquel entonces, el centro no disponía de megafonía, así que Comins "salía a la puerta del centro a recibir a los chavales con un altavoz portátil e iba animándolos a entrar", recuerda. Poco a poco, fueron incorporando nuevos métodos en el centro, como "enchufar el altavoz a un teléfono móvil" o "utilizar las alarmas del sistema Windows". El problema era que "de aquella manera tan rudimentaria, no sonaban siempre las mismas canciones y no se podía regular el volumen", indica.

Fue entonces, el año pasado, cuando Juan García se incorporó como docente al centro y modernizó el sistema: "Un día estaban en la sala de profesores comentando el tema de la música y me interesé. Propuse utilizar algún tipo de programa informático conectado a la megafonía para que la iniciativa fuese más fácil".

García comenzó una investigación a través de Internet que le llevó a encontrar un programa de radio que "permitía cargar una lista de reproducción con temas que sonaran de manera aleatoria, además de regular el volumen, con lo que evitábamos que los chicos cayeran en la monotonía de escuchar siempre lo mismo", explica. Gracias a ese sistema, se fueron incorporando también novedades.

Lecciones con hilo musical

Desde The Beatles hasta Tina Turner pasando por Queen e incluso Sabina a través de los altavoces del instituto, la jornada se hace mucho más amena. Pero no solo hay música en los recreos, entradas y salidas. "El año pasado, algún profesor propuso que, durante las clases, sonara alguna canción de fondo de manera muy suave", cuenta Juan García. La propuesta se votó en el claustro y "a la mayoría les pareció bien". Así, la directora del centro, Isabel Rivera, "enamorada del soul y el jazz", creó una lista con temas instrumentales que suenan a un volumen muy bajo durante todas las clases.

Los beneficios que la música proporciona a los alumnos son visibles cada día en el instituto. "Venimos observando que están mucho más tranquilos y que, a la hora de salir al descanso, salen de manera ordenada y calmada". Tanto es así que el docente apunta que, en su anterior empleo, en el Centro Público de Educación Básica de Cabañaquinta (Aller), "se nos estropeó el timbre durante quince días y al sustituirlo por música durante ese tiempo, los niños, que normalmente salían al recreo dando gritos y alterados, cambiaron totalmente de actitud e, incluso, esperaban a que el profesor les diera permiso para salir del aula".

A algunos escolares, incluso, la música de fondo puede llegar a favorecer su concentración, "siempre y cuando sea la adecuada al momento". Lo mismo ocurre con los temas que suenan durante las horas lectivas. Y es que aquí no funciona la técnica del "todo vale".

Docente con vocación de DJ

Actualmente, los temas que están sonando durante el mes de noviembre, "son una serie de canciones que Cristina F. Comins encontró por internet bajo el título 'Canciones para escuchar en octubre' (vamos con un poco de retraso) que está compuesta por música de los 80". Pero también se aceptan peticiones, tanto por parte del alumnado como de los profesores. "Hace poco, me pidieron que introdujera 'Golden', de HUNTR/X, la banda sonora de la película 'K-Pop Demon Hunters', que está muy de moda ahora".

Juan García acepta cualquier tipo de petición, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos. "No puede tener lenguaje malsonante, ni alusiones sexistas, machistas, racistas ni nada de ese tipo", indica el profesor del IES de La Fresneda.

A través de esta iniciativa, con la que los alumnos se muestran encantados, "conseguimos, además, que los chavales conozcan otro tipo de música que, de lo contrario, no escucharían", apunta Cristina F. Comins.

Ahora, los chicos esperan con ganas que llegue la Navidad para conocer con qué villancicos los sorprenderán sus profesores.