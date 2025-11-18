Medio Ambiente da luz verde (con condiciones) a la nueva ciudad deportiva del Oviedo: estas son las obligaciones para el club azul

La Consejería de Medio Ambiente del Principado ve "viable" el plan especial y el estudio de implantación de la ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga (Siero), aunque le pone condiciones. Consisten, fundamentalmente, en la obligación de modificar el proyecto de acuerdo con lo señalado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Asturias (CUOTA) y "adecuarlo a las determinaciones del Plan General, tanto en lo que se refiere a los usos, que deberán ser exclusivamente los incluibles en la categoría de dotaciones deportivas, como a sus intensidades".

En todo caso, el Principado advierte de que la modificación puntual del Plan General para habilitar los usos e intensidades inicialmente planteados, 17.500 metros construidos, con una ocupación máxima de 10.000 metros cuadrados, sí requerirá la sujeción al correspondiente trámite de evaluación ambiental estratégica.

En su informe ambiental estratégico del estudio de implantación y del plan especial, la Consejería alerta de que el entorno de La Belga presenta "una buena calidad paisajística", por lo que emplaza a los promotores a que "el diseño y distribución de las instalaciones trate de minimizar los movimientos de tierra, buscando varias cotas de trabajo y compensando en lo posible los volúmenes de desmonte y terraplén". "Para facilitar su integración paisajística, la disposición de equipamientos como aparcamientos se tratará de realizar en varias cotas siguiendo sus ejes las curvas de nivel", subraya el informe de la administración autonómica, que también pide "un estudio y una estrategia de movilidad en los que se fomente el transporte colectivo". En concreto, insta a que "se incluyan como contenidos obligatorios, al menos, la estimación de tráfico diario, trayectos, horarios y condiciones para el transporte".

Tras pasar cuatro días en México conociendo "de primera mano" los entresijos del Grupo Pachuca y las instalaciones que tiene en el país azteca, el alcalde de Siero, Ángel García, hizo ayer repaso de esa estancia durante un acto municipal en la Pola . "Me han causado una gran impresión. Creo que la ciudad deportiva del Oviedo en el concejo saldrá adelante, pues el compromiso que tienen es total y absoluto", aseguró el regidor, quien también desveló que el propietario del club, Jesús Martínez, le ha trasladado su intención de "comenzar cuanto antes". "Confío en su palabra y en todo lo hecho hasta ahora", añadió García.

Ahora, según indicó el regidor, es "necesario" que se apruebe definitivamente el plan especial "para que el Ayuntamiento pueda conceder la licencia para llevar a cabo la primera parte de la construcción".

García especificó que, en paralelo, están las actuaciones que tiene que llevar a cabo el Real Oviedo. En este sentido, indicó que "primero, tiene que hacer el pago por el suministro eléctrico, ya que el operador cobra por adelantado". Aseguró que, por el momento, "el club está cumpliendo con todo y está haciendo pagos, de manera que ya está invirtiendo en el proyecto, por lo que esperamos que podamos ver rodar un balón por allí muy pronto".

"Grupo Pachuca es una empresa dedicada al fútbol, su actividad principal es el fútbol, tienen dos equipos en la primera división mexicana, aparte de uno más en Chile y el Real Oviedo", detalló el regidor. "Las instalaciones que tienen allí son dignas de ver y han supuesto inversiones de muchos millones de euros durante los últimos 30 años", añadió.