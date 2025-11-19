Balones para detener la violencia contra la mujer: así es la campaña de Siero para celebrar el 25N con los colegios del concejo
"La violencia no tiene cabida, ni de género, ni deportiva, ni en ninguna de sus manifestaciones", asegura la edil Eva Iglesias
J. A. O.
"Balones por la igualdad". Así se denomina la actividad organizada por el Ayuntamiento de Siero en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal para la celebración de 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, y el edil de Deportes, Jesús Abad, fueron los encargados de presentar la iniciativa. "Forma parte de las acciones de visibilización y sensibilización que se están desarrollando desde la concejalía para promover la igualdad y la prevención de la violencia", subrayó Iglesias. "El objetivo es que el alumnado escolarizado en los centros públicos de Educación Primaria del concejo disponga en sus patios de material deportivo que transmita un mensaje claro, educativo y alineado con los valores que se trabajan desde la concejalía", añadió la concejala.
Pacto de Estado
Gracias a esta iniciativa, se han entregado 89 balones de fútbol, voleibol, balonmano y baloncesto a los colegios públicos de Primaria y al Patronato Deportivo Municipal. Todo el material incorpora la imagen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el logotipo del Ayuntamiento de Siero. Iglesias destacó que estos balones recuerdan que "la violencia no tiene cabida, ni de género, ni deportiva, ni en ninguna de sus manifestaciones, y que el deporte en edades tempranas es una herramienta fundamental para fomentar el respeto y la igualdad".
