El Club Baloncesto Siero llega a las cuatro décadas de vida con 90 licencias: "Es un logro haber podido continuar tantos años de manera ininterrumpida"

Un viaje de cuatro décadas, con la canasta y el balón como protagonistas, con momentos buenos y malos, pero nunca tan bien como en la actualidad, rondando las 90 licencias, que se reparten en siete equipos. Y este último punto es el que marca la diferencia en la trayectoria del Club Baloncesto Siero, que el pasado 15 de octubre celebró sus 40 años de vida. "Es un logro y un mérito enorme conseguir, que de manera ininterrumpida y durante ese tiempo, haya continuado el club", explica Tere Casas, presidenta de la entidad, que ha logrado aumentar su estructura: "Durante muchos años solo teníamos un equipo senior, fuimos creciendo hacia junior, cadete y demás hacia abajo. Y ahora tenemos representantes en todas las categorías".

Asignatura pendiente

El Club Baloncesto Siero ha alcanzado sus mejores registros en número de licencias los dos últimos años. Y va también rompiendo algún molde. "El año pasado llegamos a tener un equipo femenino. No siguió hacia adelante, pero en el baby basket hay siete niñas, y eso es importante", cuenta la que es desde esta temporada presidenta de la entidad deportiva.

La cuestión de llegar a las chicas es una tarea pendiente, que esperan desencallar en algún momento. "Aquí competimos con el balonmano y el voleibol, que es donde van a jugar, por eso es más difícil conectar, pero bueno, tenemos esa base ahora mismo, y confiamos en que podemos llegar a más en el futuro", relata Casas.

Baby basket, benjamín, alevín, infantil, cadete, junior y sénior son las categorías en las que compite este longevo club sierense. Y lo hacen con un planteamiento claro. "Baloncesto para todos es nuestra filosofía", resume la presidenta. "Somos un club muy pequeño, juega gente de todos los niveles, y cada día intentamos ser un poco más competitivos", prosigue, antes de referirse a algunos avances en los resultados deportivos. "En los últimos tres años llegamos a dos finales a cuatro de Segunda. No las ganamos, pero estuvimos ahí, que nunca habíamos estado antes", indica Casas.

La entidad, que tuvo a Pepe Rodríguez Valdés como presidente fundador, mantiene por tanto esa apuesta por acercar al baloncesto en la Pola y también en otros puntos de Siero. "Somos un club pequeño, que no podemos competir con otros grandes, pero sí dar una oportunidad", cuenta la presidenta, antes de enumerar los concejos en los que han sumado jóvenes animosos para disfrutar del baloncesto, como Sariego, Nava, Piloña y hasta Noreña.

Deporte gratificante

¿Y qué tiene de especial este deporte? "Una de las grandes cosas que puede tener el baloncesto, respecto a motivar a los niños, es que el objetivo del partido se produce cada 24 segundos. No es tan aburrido como un partido de fútbol, que puede ir a ceros mucho tiempo. En baloncesto es raro es que en un minuto no se haya metido una canasta, o sea que la alternancia de marcadores y el hecho de poder que cada niño individualmente haya podido meter una canasta o dos es mucho más gratificante", desgrana Tere Casas.

El Club Baloncesto Siero alterna sus entrenamientos entre los polideportivos nuevo y viejo de la Pola, y también en los institutos, porque compiten en algunas ligas escolares con el nombre de IES Río Nora, y también entrenan en ocasiones en el IES Villanueva. Y esta temporada, como novedad, han dado un paso más, al llevar la actividad extraescolar de baloncesto en los colegios Celestino Montoto y Hermanos Arregui. "El problema que teníamos es que no lo llevábamos, y los niños que no se habían apuntado antes, cuando llegaban a Secundaria, lo hacían con unas carencias grandes de baloncesto, o se habían ido a fútbol o voleibol. El hecho de captarlos desde chiquitos nos facilita mucho la tarea", concluye Tere Casas, ovetense, pero vinculada desde hace seis años al Club Baloncesto Siero.