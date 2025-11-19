¿Qué es y cómo funciona Verifactu? Un taller del Ayuntamiento de Siero te explica el nuevo sistema de facturación electrónica

El Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Siero organiza el taller formativo "Nuevas obligaciones en materia de facturación: Vertifact", dirigido a empresas y autónomos del municipio para facilitar la adaptación al nuevo sistema de facturación electrónica de la Agencia Tributaria. La concejala de Comercio, Patricia Antuña, presentó este martes la iniciativa.

El taller se impartirá en dos sesiones presenciales. Una en el Centro Integrado de Lugones, el miércoles 26 de noviembre, a las 8.15 horas. Otra, en el Palacio Marqués de Santa Cruz de la Pola, el martes 2 de diciembre, a las 20.15 horas. La duración aproximada es de 90 minutos y se precisa inscribirse previamente a través del formulario habilitado en la página web del Ayuntamiento y en sus redes sociales.

Autenticidad

Verifactu es el nuevo sistema implantado por la Agencia Tributaria que permite garantizar la autenticidad y trazabilidad de las facturas emitidas por empresas y autónomos. Cada factura generada desde un programa compatible cumple unos requisitos legales y genera un código único que facilita su verificación. Además, incluye un código QR que permite a los clientes comprobar la validez de la factura directamente en la web de Hacienda.

El sistema es obligatorio para todas las empresas y autónomos que deben declarar el Impuesto de Sociedades o el IRPF si desarrollan actividades económicas y emiten facturas, y requiere adaptación mediante un software homologado. La formación tiene como objetivo ofrecer a los participantes las herramientas necesarias para cumplir la normativa vigente de manera correcta y eficiente.