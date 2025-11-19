Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué es y cómo funciona Verifactu? Un taller del Ayuntamiento de Siero te explica el nuevo sistema de facturación electrónica

La iniciativa se desarrollará en la Pola y Lugones, con sesiones presenciales de hora y media

Por la izquierda, Marta Piquero, responsable del área de Empresa y Emprendimiento, y Patricia Antuña.

Por la izquierda, Marta Piquero, responsable del área de Empresa y Emprendimiento, y Patricia Antuña. / A. S.

J. A. O.

Pola de Siero

El Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Siero organiza el taller formativo "Nuevas obligaciones en materia de facturación: Vertifact", dirigido a empresas y autónomos del municipio para facilitar la adaptación al nuevo sistema de facturación electrónica de la Agencia Tributaria. La concejala de Comercio, Patricia Antuña, presentó este martes la iniciativa.

El taller se impartirá en dos sesiones presenciales. Una en el Centro Integrado de Lugones, el miércoles 26 de noviembre, a las 8.15 horas. Otra, en el Palacio Marqués de Santa Cruz de la Pola, el martes 2 de diciembre, a las 20.15 horas. La duración aproximada es de 90 minutos y se precisa inscribirse previamente a través del formulario habilitado en la página web del Ayuntamiento y en sus redes sociales.

Autenticidad

 Verifactu es el nuevo sistema implantado por la Agencia Tributaria que permite garantizar la autenticidad y trazabilidad de las facturas emitidas por empresas y autónomos. Cada factura generada desde un programa compatible cumple unos requisitos legales y genera un código único que facilita su verificación. Además, incluye un código QR que permite a los clientes comprobar la validez de la factura directamente en la web de Hacienda.

El sistema es obligatorio para todas las empresas y autónomos que deben declarar el Impuesto de Sociedades o el IRPF si desarrollan actividades económicas y emiten facturas, y requiere adaptación mediante un software homologado. La formación tiene como objetivo ofrecer a los participantes las herramientas necesarias para cumplir la normativa vigente de manera correcta y eficiente.

¿Qué es y cómo funciona Verifactu? Un taller del Ayuntamiento de Siero te explica el nuevo sistema de facturación electrónica

Balones para detener la violencia contra la mujer: así es la campaña de Siero para celebrar el 25N con los colegios del concejo

La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera

El Auditorio poleso acoge el programa por la Semana de la Música de Santa Cecilia

El Club Baloncesto Siero llega a las cuatro décadas de vida con 90 licencias: "Es un logro haber podido continuar tantos años de manera ininterrumpida"

La Avenida José Tartiere de Lugones recupera la normalidad tras seis meses de obras: "El resultado mejora su seguridad y calidad urbana"

El instituto más marchoso está en la gran urbanización de Siero: así entran a clase los alumnos del IES de La Fresneda

Fallece en Villaviciosa José Antonio Rodríguez García, florista de la plaza de abastos y referente local: "Era pura bondad y simpatía, sabía todo de su oficio"

