La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera
Siero ha elegido estas figuras para representarle porque estos personajes son embajadores de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible
La figura de la Pitufina gigante de la Pola ya ha llegado a su destino. Los operarios la han descargado pasadas las diez y media de la mañana en la zona del acceso a la capital sierense de la Autovía Minera. Aún no ha sido descubierta, pues no se le han retirado los elementos de protección con los que ha hecho el trayecto.
Siero ya cuenta con un pitufo en la rotonda de Puente Nora de Lugones, un "gruñón" de gran tamaño que es una atracción desde que se instaló en este punto también de entrada y salida al municipio.
Siero ha elegido estas figuras para representarle porque los Pitufos son embajadores de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible con los que se identifica el municipio y su proyecto de Siero Verde.
El Ayuntamiento de Siero firmó en 2023 con los propietarios de la marca de Los Pitufos un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Véronique Culliford, presidenta fundadora de Los Pitufos, e hija de Peyo, su creador, suscribió personalmente el convenio con una visita al Ayuntamiento de Siero.
Además del de Lugones y de esta Pitufina de la Pola, el Ayuntamiento prevé instalar también una figura de este tipo en El Berrón.
- El despliegue del sistema métrico en Siero llega a casi 20.000 vecinos: así funciona el nuevo método para numerar las construcciones de las parroquias rurales
- El Ayuntamiento de Siero limpia cinco parcelas privadas en Lugones: 'Se pasará la factura a los propietarios
- La obra del nuevo acceso a Parque Principado ya es inminente tras ser aprobada por la Junta de Gobierno de Siero: “Arrastramos el problema desde hace 25 años”
- Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
- Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de la Pola: este será el destino de la parcela
- Medio Ambiente da luz verde (con condiciones) a la nueva ciudad deportiva del Oviedo: estas son las obligaciones para el club azul
- El inesperado chollo en la urbanización más famosas de Asturias, entre Oviedo y Gijón: chalet con tres dormitorios, dos baños, jardín e 'ideal para familias' y más barato que un piso
- El Principado inicia los trámites para el gran proyecto que evitará las inundaciones del Nora en Colloto: estas son las primeras actuaciones