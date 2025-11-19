La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera

La figura de la Pitufina gigante de la Pola ya ha llegado a su destino. Los operarios la han descargado pasadas las diez y media de la mañana en la zona del acceso a la capital sierense de la Autovía Minera. Aún no ha sido descubierta, pues no se le han retirado los elementos de protección con los que ha hecho el trayecto.

Siero ya cuenta con un pitufo en la rotonda de Puente Nora de Lugones, un "gruñón" de gran tamaño que es una atracción desde que se instaló en este punto también de entrada y salida al municipio.

Siero ha elegido estas figuras para representarle porque los Pitufos son embajadores de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible con los que se identifica el municipio y su proyecto de Siero Verde.

La figura, tras ser descargada. / L. P.

El Ayuntamiento de Siero firmó en 2023 con los propietarios de la marca de Los Pitufos un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Véronique Culliford, presidenta fundadora de Los Pitufos, e hija de Peyo, su creador, suscribió personalmente el convenio con una visita al Ayuntamiento de Siero.

Además del de Lugones y de esta Pitufina de la Pola, el Ayuntamiento prevé instalar también una figura de este tipo en El Berrón.