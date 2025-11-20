Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Siero implanta la firma biométrica: así funciona el nuevo sistema para los trámites presenciales en el registro

El sistema reduce tiempos de espera, simplifica la gestión documental y disminuye el uso de papel, subrayan fuentes municipales

Un ciudadano utiliza el nuevo sistema de firma biométrica.

Un ciudadano utiliza el nuevo sistema de firma biométrica.

Lucía Rodríguez

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero acaba de poner en marcha el sistema de firma biométrica para los trámites presenciales en el registro del Consistorio. A partir de ahora, las personas que realicen gestiones podrán firmar directamente en una tablet, mediante una rúbrica digital que queda registrada de forma segura como parte de su expediente electrónico. Así lo anunciaron este jueves el alcalde, Ángel García, y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz. Este sistema permite reducir los tiempos de espera, eliminar el uso de papel y simplificar la gestión documental, facilitando la tramitación tanto para los vecinos como para el personal municipal.

El contrato, adjudicado recientemente, incluye el suministro de un sistema de software y de los equipos informáticos necesarios, entre ellos 16 tablets de firma biométrica y 14 licencias de uso anual. Todos los elementos están integrados con la herramienta de gestión de expedientes electrónicos Gestiona, en implantación en el Ayuntamiento, para la puesta en marcha de la "Oficina de Asistencia en Materia de Registro". El contrato tiene una duración de cuatro años y un presupuesto total de 28.664,90 euros.

Todos los trámites que requieran firma se completarán electrónicamente, generando automáticamente una copia firmada del documento en formato digital que se integra directamente en el sistema de expedientes del Ayuntamiento. La rúbrica se realiza de forma presencial y voluntaria, sobre tablets calibradas que recogen información biométrica (presión, inclinación o velocidad), garantizando trazabilidad, seguridad jurídica y evidencia equivalente a la utilizada por un perito caligráfico.

El regidor explicó que "con el objetivo de atender mejor a los ciudadanos y a las empresas, el Ayuntamiento está implementando una nueva herramienta informática de gestión documental con Gestiona, junto con el apoyo del departamento TIC". Una de las novedades, añadió, es que "los ciudadanos podrán registrarse a través de una tablet, que será gestionada por el personal del registro y validada mediante firma digital". "De esta manera, se permitirá reducir el uso de papel y facilitar la tramitación administrativa, incluso sin necesidad de acudir físicamente al Consistorio", concluyó Ángel García.

