Karts, karaoke e hinchables para celebrar los Derechos de la Infancia en la Pola: así fue la gran fiesta

Una actividad lúdica en la que los menores conocen y trabajan sus derechos a través de distintos espacios temáticos. Así se planteó la celebración del Día de los Derechos de la Infancia que tuvo lugar este jueves en la plaza cubierta de Pola de Siero y que contó con la participación de la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández.

La iniciativa, dirigida a menores de 18 años y de acceso libre y gratuito, incluyó actividades como karts a pedales, hinchables, juegos tradicionales, karaoke, discoteca y futbolín. Además, a lo largo del evento, se ofrecieron también talleres relacionados con el derecho a la vivienda, así como propuestas vinculadas al derecho a la cultura y a la educación, entre otros. La jornada finalizó con una merienda y un obsequio para todos los asistentes.

Fernández destacó su deseo de que "los niños de Siero hayan disfrutado de esta jornada pensada para ellos, que hayan aprendido sobre sus derechos de manera divertida y que hayan participado activamente en las distintas actividades que hemos preparado".