Lacera celebra en Siero su II Feria de Innovación para presentar los principales adelantos para el sector de la limpieza

Fundada en 1961 por Juan de la Cera y Marisa Santiago, Grupo Lacera ha crecido hasta convertirse en el tercer empleador privado de Asturias, con más de 6.000 profesionales en servicios de limpieza, mantenimiento integral, jardinería, sanidad ambiental y otros sectores, y presencia en todo el territorio nacional. La empresa se consolida en Siero, donde se ubica su centro logístico, concretamente en el polígono industrial Promogranda, donde este jueves han celebrado su II Feria de la Innovación. Al acto acudió el alcalde, Ángel García; el director general del grupo, Alejandro Blanco; el consejero delegado, Marcos Suárez, además de empleados y clientes de la empresa en la región.

Los responsables explicaron que "la idea es traer innovaciones tecnológicas, productos innovadores, todo lo relacionado con nuestros servicios, que son limpieza, control de plagas, servicio de desinfección y el área de construcción". Las distintas empresas proveedoras mostraron en la nave sierense todos sus artículos más novedosos.

Grupo Lacera, que el próximo año cumplirá 65 años, recibió el pasado 1 de octubre el XVI Premio Familia Empresaria de Asturias de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS) por su compromiso con el arraigo al territorio, la generación de empleo y la creación de riqueza durante más de seis décadas.

Desde la empresa aseguran que "la previsión de crecimiento siempre está dentro de nuestros retos, lo consideramos algo fundamental, y siempre tenemos ese objetivo".