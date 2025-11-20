La nueva zona azul, lista para entrar en vigor en Siero: estos son los plazos que se manejan

La nueva zona azul de Siero está cada vez más cerca de entrar en vigor. La comisión de Políticas Sociales dará un paso más este jueves en la modificación de la ordenanza que permitirá extender la zona de estacionamiento de pago a nuevas calles, además de a dos aparcamientos en los que hasta ahora no se pagaba, en la Pola y Lugones, y lo hará tras desestimar las alegaciones presentadas al respecto. Entre ellas, las del personal del colegio de La Ería de Lugones, afectado por el inicio del pago en el parking de Santa Isabel.

Esta nueva ordenanza, que podría pasar ya por el Pleno de este mes para empezar a aplicarse de forma inmediata, contempla la gratuidad de la primera media hora de uso, lo que supone una medida pionera en Asturias. Y también la inclusión como zona azul de la calle Maestro Martín Galache de Pola de Siero, junto al centro de salud. Además será zona azul el nuevo aparcamiento de la Pola, en la zona del antiguo Maracaibo (con 164 plazas), y el aparcamiento de la calle Santa Isabel de Lugones (con 151), en los que hasta ahora no se pagaba por aparcar.

Bonos de pago único

Estos dos últimos serán los únicos dos aparcamientos disuasorios de pago de los cuatro con los que cuenta el concejo. En ellos se podrá usar un bono con un coste de 30 euros mensuales. En caso de pago diario este será único, de 1,5 euros. "El resto van a seguir exactamente igual que ahora", destacó el regidor, Ángel García, hace ya varios meses. Así, el de Siero Oeste, el Bayu y la calle Asturias, en la Pola, y el de la calle Antonio Machado de Lugones van a continuar siendo gratuitos.

Según el regidor, el objetivo de incluir ambos estacionamientos dentro de la nueva ordenanza de la zona azul es "atender a esa gente que puede venir a trabajar a las distintas localidades o vecinos que a lo mejor no tengan plaza de garaje". En este sentido, y al contrario que ocurre con las plazas de zona azul que están en el centro urbano, "no se establece limitación horaria porque lo que buscan es dar servicio a otro tipo de usuarios".