La nueva zona azul, lista para entrar en vigor en Siero: estos son los plazos que se manejan
La comisión de Políticas Sociales desestima las alegaciones presentadas a la modificación de la ordenanza
La nueva zona azul de Siero está cada vez más cerca de entrar en vigor. La comisión de Políticas Sociales dará un paso más este jueves en la modificación de la ordenanza que permitirá extender la zona de estacionamiento de pago a nuevas calles, además de a dos aparcamientos en los que hasta ahora no se pagaba, en la Pola y Lugones, y lo hará tras desestimar las alegaciones presentadas al respecto. Entre ellas, las del personal del colegio de La Ería de Lugones, afectado por el inicio del pago en el parking de Santa Isabel.
Esta nueva ordenanza, que podría pasar ya por el Pleno de este mes para empezar a aplicarse de forma inmediata, contempla la gratuidad de la primera media hora de uso, lo que supone una medida pionera en Asturias. Y también la inclusión como zona azul de la calle Maestro Martín Galache de Pola de Siero, junto al centro de salud. Además será zona azul el nuevo aparcamiento de la Pola, en la zona del antiguo Maracaibo (con 164 plazas), y el aparcamiento de la calle Santa Isabel de Lugones (con 151), en los que hasta ahora no se pagaba por aparcar.
Bonos de pago único
Estos dos últimos serán los únicos dos aparcamientos disuasorios de pago de los cuatro con los que cuenta el concejo. En ellos se podrá usar un bono con un coste de 30 euros mensuales. En caso de pago diario este será único, de 1,5 euros. "El resto van a seguir exactamente igual que ahora", destacó el regidor, Ángel García, hace ya varios meses. Así, el de Siero Oeste, el Bayu y la calle Asturias, en la Pola, y el de la calle Antonio Machado de Lugones van a continuar siendo gratuitos.
Según el regidor, el objetivo de incluir ambos estacionamientos dentro de la nueva ordenanza de la zona azul es "atender a esa gente que puede venir a trabajar a las distintas localidades o vecinos que a lo mejor no tengan plaza de garaje". En este sentido, y al contrario que ocurre con las plazas de zona azul que están en el centro urbano, "no se establece limitación horaria porque lo que buscan es dar servicio a otro tipo de usuarios".
- El despliegue del sistema métrico en Siero llega a casi 20.000 vecinos: así funciona el nuevo método para numerar las construcciones de las parroquias rurales
- El Ayuntamiento de Siero limpia cinco parcelas privadas en Lugones: 'Se pasará la factura a los propietarios
- La obra del nuevo acceso a Parque Principado ya es inminente tras ser aprobada por la Junta de Gobierno de Siero: “Arrastramos el problema desde hace 25 años”
- Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
- Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de la Pola: este será el destino de la parcela
- La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera
- Medio Ambiente da luz verde (con condiciones) a la nueva ciudad deportiva del Oviedo: estas son las obligaciones para el club azul
- El inesperado chollo en la urbanización más famosas de Asturias, entre Oviedo y Gijón: chalet con tres dormitorios, dos baños, jardín e 'ideal para familias' y más barato que un piso