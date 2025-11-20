Las peticiones del "parlamentín" del colegio de Lieres: columpios, árboles y mejorar la calefacción del centro educativo

Más inodoros y un mejor sistema de calefacción en el cole, columpios y árboles en el parque de La Pedrera" o un tobogán en La Viesquina. Estas fueron tan solo algunas de las peticiones que dieciséis alumnos del colegio público Xentinquina de Lieres trasladaron este jueves al alcalde de Siero, Ángel García, durante la celebración de su parlamento infantil. La sesión se enmarcó dentro de las celebraciones del centro con motivo del Día de los Derechos de la Infancia.

Rubén Martínez, jefe de estudios del colegio, explicó que "en esta jornada participan un alumno por cada uno de los niveles educativos de primero a sexto de Primaria, además de una pareja de cada uno de los cursos de Infantil". Los representantes "son elegidos por sus propios compañeros y todos en conjunto ponen en común aquellas peticiones que quieren hacer", detalló.

Los más pequeños solicitaron al regidor "más arena y juguetes para el arenero", "un baúl gigante para guardar los juguetes" e, incluso, "árboles que den sombra en la piscina de los niños de las instalaciones municipales, porque no nos dejan poner una sombrilla".

Además, algunos de ellos, también informaron de aquellas necesidades que tiene su colegio. Así, solicitaron que se arreglara el tejado, "reparar un agujero que tiene una de las puertas, mejorar el acceso de los autobuses y que pongan más mesas "para que podamos tomarnos el aperitivo de media mañana".

Ángel García escuchó sus solicitudes con interés y recogió cada una de las cartas que le traían los niños. Les aseguró que "tendremos en cuenta todas las peticiones y valoraremos aquellas que estén en nuestra mano", ya que "algunas de ellas no son competencia del Ayuntamiento". En este sentido, les animó a escribir a las consejerías y a Carreteras para que tomen medidas en aquellas cuestiones que desde el Ayuntamiento no podemos hacer".

La jornada, en la que participaron también Ales Mones, presidente del Ampa; y María José Moreno, secretaria del centro, finalizó con un sonoro aplauso por parte de los pequeños al Alcalde, al que agradecieron que asistiera a su parlamento y que escuchara sus voces que, cada vez, suenan más alto y claro.