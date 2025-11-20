El "pueblo ejemplar" de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
La parroquia ha registrado un importante incremento de visitantes tras la entrega del galardón por parte de los Reyes y quiere aprovechar el tirón turístico
La entrega del premio al "Pueblo ejemplar" a Valdesoto ha supuesto un gran revulsivo para la parroquia, que desde la visita de los Reyes y sus hijas ha experimentado un notable incremento de visitantes. "Los bares y los restaurantes están llenos últimamente, se ha notado mucho trasiego de gente que viene a conocernos y a recorrer los lugares por los que pasó la comitiva el día del galardón", indica Pergentino Martínez, uno de los artífices de esta distinción.
Y para aprovechar ese tirón turístico, los valdesotinos están inmersos en una fiebre de preparación de actividades para "tener más cosas que ofrecer", más allá de las que tradicionalmente se venían organizando en la parroquia a cargo de asociaciones y entidades. Con el empuje del premio quieren poner en marcha lo que han denominado una "agenda ejemplar", en la que las próximas fechas festivas de Navidad tendrán especial protagonismo.
Les Comedies de enero y la Cabalgata de Reyes vendrán este año acompañadas de nuevas iniciativas para dar la campanada, literalmente. Porque los vecinos están preparando una gran fiesta de fin de año en la que se celebrarán dos fiestas de Nochevieja: una con las uvas a mediodía, para que los más pequeños puedan disfrutar a horas acordes a su edad, y otra a medianoche para todos los mayores que se quieran sumar a la celebración por todo lo alto. Las reuniones se suceden estos días para perfilar las acciones, con la idea de organizar una gran gala a cargo de las asociaciones locales, con actuaciones y toques de humor "como somos en Valdesoto", resume Pergentino Martínez.
En la programación navideña están implicados todos los colectivos, y hasta el párroco, Juan José Llamedo, anda en faena para organizar aguinaldos y conciertos de villancicos que animen a todo el vecindario y a todos los visitantes que se quieran acercar a Valdesoto. Porque de fondo subyace la idea de reforzar aún más su oferta cultural, de manera que "siempre haya algo que ofrecer", con planes como los de organizar visitas teatralizadas a los diferentes barrios de la parroquia. Una forma más de animar a los turistas a conocer de cerca el partrimonio y el ingenio de un rincón ejemplar de Asturias, un pueblo que triunfó con la visita de los Reyes en una de las ediciones del premio más divertidas que se recuerdan.
