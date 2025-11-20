La Semana del Arte Urbano de Siero arranca este sábado en la Pola con varias novedades y una exposición de más de 250 obras

El arte tomará las calles de la Pola desde este mismo sábado. La asociación cultural PolArte organiza la segunda edición de la Semana del Arte Urbano de Siero (Saus), que se desarrollará en la localidad hasta el día 28 a base de exposiciones, concursos, conferencias de artistas, talleres y una gran subasta final. El evento ha sido presentado este jueves por el alcalde, Ángel García; la concejala de Festejos, Ana Nosti, y los representantes del colectivo Eduardo González y Noelia Blanco.

En esta ocasión, dentro del programa, más de setenta artistas llegados de numerosos puntos de la geografía española expondrán más de 250 obras en la plaza cubierta. El proyecto confirma que el concejo es un referente cultural y artístico del arte urbano y contemporáneo. En este sentido, González destacó que "dado el éxito de la edición anterior, este año contamos con una mayor superficie de exposición, que, además, se prolongará durante dos días más, finalizando el martes 25".

La inauguración de la Semana y de la exposición tendrá lugar en la plaza cubierta este sábado, a las 11.30 horas, con el encendido de la llama y la apertura de un mercado de arte y artesanía, y el museo de arte urbano de Siero. "El año pasado contamos con 15 puestos. Para éste hay 19 inscritos", detalló Noelia Blanco.

Una de las novedades será un nuevo concurso que, bajo el nombre de "Mini-Caus", se desarrollará en el exterior de la plaza de abastos. "Podrá participar todo el mundo, en cuatro categorías por tramos de edad". Para participar, solo tienen que recoger el soporte sobre el que cada persona puede pintar su llama", indicó Blanco. Los premios se entregarán junto con los del concurso general, el domingo a las 18.30 horas.

Tras la entrega de premios, se realizará una gran subasta, en la que "los artistas que estén interesados propondrán sus obras para que el público asistente puje por ellas y se las lleven a sus casas", apuntaron los miembros de la asociación.

Actividades para todos los públicos

El objetivo del colectivo se centra en "acercar el arte a la gente y sacar el lado artístico que llevan dentro". Para ello, la programación se completa con una serie de talleres, que tendrán lugar a lo largo de este sábado en la plaza cubierta y para lo que será necesario inscribirse en el stand de PolArte, y una serie de conferencias impartidas por los artistas participantes.

El regidor quiso agradecer a la asociación la organización de este evento, que "detrás lleva muchísimo trabajo y no es nada fácil". Añadió, además, que "concuerda con la línea de lo que estamos intentando desarrollar desde el Ayuntamiento, que es que la gente pueda disfrutar de las calles, en este caso, de esa Pola que queremos ir construyendo poco a poco, donde las personas sean las protagonistas". "Pasamos muchas horas al día fuera de nuestra casa, pues hay que intentar que ese espacio que ocupamos diariamente esté en las mejores condiciones para que lo podamos disfrutar", concluyó.

La semana finalizará el viernes 28 con una procesión artística llegará a las ocho de la tarde a la plaza del Paraguas polesa donde, tras un concierto de "Chino el Indio", la llama del arte se apagará hasta la próxima edición.