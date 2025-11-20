Siero crece al ritmo de sus niños

La infancia no es solo un eje más dentro del Ayuntamiento de Siero; es el punto de partida desde el que se diseñan buena parte de sus políticas sociales, educativas y comunitarias. El municipio lleva años trabajando para que los niños, niñas y adolescentes sean protagonistas de la vida local, no solo en fechas señaladas como la de hoy, 20 de noviembre, Día Universal de los Derechos de la Infancia, sino en cada decisión que afecta a su bienestar, desarrollo y oportunidades.

Ese compromiso permanente se refleja en múltiples líneas de acción: espacios de participación activa, programas de protección y coordinación profesional, encuentros formativos, actividades de ocio saludable, visitas institucionales a los centros educativos y un modelo de escucha activa que convierte las demandas de los menores en propuestas reales para mejorar el concejo.

Presentación del programa del 20N en Siero. / Cedida a Lne

20N: un trabajo que dura todo el año

La celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia es, cada año, una ocasión para visibilizar públicamente este compromiso. La jornada prevista para hoy en la Plaza Cubierta de Pola de Siero –con talleres temáticos, actividades lúdicas, espacios para conocer y vivenciar sus derechos, transporte gratuito y una amplia programación gratuita– busca que los menores aprendan divirtiéndose y se sientan protagonistas de un día que les pertenece.

Sin embargo, para el Ayuntamiento esta fecha no es un punto de partida, sino un recordatorio: los derechos de la infancia no se celebran una vez al año, se protegen todos los días. La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, subraya en cada edición que la prioridad es que todos los niños y niñas de Siero "crezcan en un entorno seguro, acompañado y respetuoso con sus necesidades".

Un momento de una jornada dedicada a la infancia en Siero. / Cedida a Lne

Jornadas psicosocioeducativas como herramienta clave

Desde 2023, el Ayuntamiento ha reforzado la mirada global sobre el bienestar infantil con las Jornadas de coordinación psicosocioeducativa, impulsadas por las concejalías de Políticas Sociales y Educación. Estos encuentros reúnen a profesionales de ámbitos esenciales como educación, sanidad, servicios sociales, fuerzas de seguridad, asociaciones y técnicos municipales– para analizar retos actuales y mejorar la atención a la infancia y adolescencia.

En la última sesión, celebrada el pasado mes de octubre, se abordaron las consecuencias de la violencia contra menores y los desafíos de su prevención. Se trata de una problemática que, pese a los avances, continúa presente en distintos entornos y exige respuestas coordinadas. Este espacio permite compartir conocimientos, detectar necesidades y fortalecer la red de protección que sostiene al municipio.

El alcalde de Siero, Ángel García, con un grupo de niños en el Ayuntamiento. / Cedida a Lne

Un modelo de participación infantil que da resultados

Siero apuesta por una infancia no solo protegida, sino también escuchada.El Consejo de Infancia y Adolescencia es el espacio en el que los niños y niñas del concejo pueden exponer sus ideas, propuestas y preocupaciones. Representantes de grupos de participación infantil y juvenil recogen sus aportaciones y las trasladan al Ayuntamiento, que incorpora esta visión en la planificación municipal.

A ello se suma la presencia activa del alcalde, Ángel García, y los concejales en centros educativos, donde mantienen encuentros directos con los menores para conocer su realidad cotidiana y sus inquietudes. Esta relación cercana refuerza la confianza entre la administración y la ciudadanía más joven, y convierte la participación en una experiencia real y transformadora.

Un grupo de jóvenes posando con el Pitufo Gruñón. / Lucía Rodríguez

Siero, Ciudad Amiga de la Infancia

Entre los requisitos para obtener y mantener este reconocimiento se encuentran la creación de planes de infancia municipales, la promoción de la participación infantil, el impulso de políticas específicas para menores y la coordinación con otras administraciones. En todos ellos, Siero cumple sobradamente.

Y es que el concejo trabaja cada día por ser un lugar mejor para quienes más necesitan cuidados, protección y oportunidades.