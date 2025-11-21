La ampliación del nuevo centro de Salud de El Berrón, más cerca: el Ayuntamiento de Siero ya tiene local para la actuación

El Ayuntamiento de Siero acaba de formalizar la permuta entre un local municipal y un local de titularidad privada para ampliar el centro de salud del El Berrón, una de las grandes demandas de una población en expansión para la que los servicios actuales se han quedado pequeños.

El local situado en El Berrón, ubicado en la Avenida de Langreo y anexo al centro de salud, cuenta con una superficie aproximada de 222 metros cuadrados. Por su parte, el local situado en Pola de Siero, junto a la Oficina Pública de Empleo en el barrio de La Isla, dispone de unos 255 metros cuadrados. Ambos inmuebles han sido valorados en torno a 125.000 euros y el propietario deberá abonar una diferencia de unos 300 euros a favor del Ayuntamiento.

Con esta operación, la única posible, se podrán derribar tabiques y ocupar el espacio del bajo colintante con el centro de salud actual para dotarlo de más espacio. "El actual se ha quedado pequeño, una demanda compartida desde hace tiempo tanto por los vecinos como por los profesionales sanitarios que trabajan allí. Desde la Consejería de Salud nos habían solicitado la posibilidad de obtener el local anexo para poder abordar ellos la ampliación", recordó el alcalde de Siero, Ángel García, antes de firmar la permuta en una notaría de Lugones.

El regidor destaca que la obtención de este espacio ha sido un proceso largo, toda vez que las opciones eran pocas, "pero finalmente se alcanzó un acuerdo con la propiedad para permutar el local". Al propietario se le presentaron distintas alternativas disponibles en El Berrón, Lugones y Pola, "y el único que le encajaba era este local de Pola junto a la oficina del Servicio Público de Empleo".

También añadió que una vez que el local de El Berrón pase a ser de titularidad municipal, se pondrá a disposición de la Consejería de Salud "para que pueda acometer la tan esperada ampliación del espacio. Esperamos que sean ágiles para acometer las obras y que podamos tener así un centro de salud acorde a las necesidades y a la población de la localidad".

Finalmente, el alcalde subrayó que "como en otras ocasiones, el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo para mejorar servicios e infraestructuras que son de competencia supramunicipal. En este caso, el compromiso por parte de Salud, es ampliar el centro de salud de El Berrón y nos parecía que era una relación justa".