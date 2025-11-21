Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cadasa destina 38,5 millones a desdoblar la tubería de Lieres a Espiniella para reforzar la garantía de suministro del centro de Asturias

La actuación afecta a trece kilómetros de conductos y permitirá alcanzar una capacidad de transporte de 4.500 litros por segundo.

El depósito de Celles

El depósito de Celles / PABLO SOLARES

J. A. O.

Oviedo

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) acaba de sacar a contratación con un presupuesto de 38.560.630 euros la ejecución del proyecto para el desdoblamiento de la conducción principal entre Lieres y Espiniella, en el concejo de Siero. En concreto, la actuación afecta a más de trece kilómetros de la actual red de tuberías. Su objetivo pasa por reforzar la garantía de suministro en el centro interior y en la zona costera de Asturias, aumentando la capacidad de transporte del sistema, mejorando la gestión ante posibles averías y facilitando el desagüe de los túneles en el depósito de Celles.

De acuerdo con el proyecto, la nueva conducción que plantea Cadasa tendrá una capacidad de transporte de 4.500 litros por segundo. Con ella se va a reforzar la red de abastecimiento y se avanza en la modernización y expansión de las infraestructuras hidráulicas, garantizando un suministro de mayor capacidad y calidad.

Según indican fuentes de la administración regional, la intervención que ahora se licita forma parte del Plan de Inversiones 2022-2032 de Cadasa, con el que el consorcio público moviliza cerca de 170 millones, tanto para asegurar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente a los concejos e industrias, como para ampliar los sistemas a los municipios que se enganchan a la red, conforme al Plan Director de Abastecimiento del Principado.

De acuerdo con sus datos, Cadasa suministró a lo largo de 2024 un total 38,57 millones de metros cúbicos de agua a los municipios consorciados y otros 18,96 millones a las industrias del centro de Asturias. Para ello, cuenta con tres estaciones potabilizadoras -las de Rioseco (Sobrescobio), Ablaneda (Corvera) y Arbón (Villayón) y una red de 245 kilómetros de tuberías que distribuye el recurso a los depósitos municipales y a las industrias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despliegue del sistema métrico en Siero llega a casi 20.000 vecinos: así funciona el nuevo método para numerar las construcciones de las parroquias rurales
  2. El Ayuntamiento de Siero limpia cinco parcelas privadas en Lugones: 'Se pasará la factura a los propietarios
  3. La obra del nuevo acceso a Parque Principado ya es inminente tras ser aprobada por la Junta de Gobierno de Siero: “Arrastramos el problema desde hace 25 años”
  4. Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de la Pola: este será el destino de la parcela
  5. La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera
  6. Medio Ambiente da luz verde (con condiciones) a la nueva ciudad deportiva del Oviedo: estas son las obligaciones para el club azul
  7. El inesperado chollo en la urbanización más famosas de Asturias, entre Oviedo y Gijón: chalet con tres dormitorios, dos baños, jardín e 'ideal para familias' y más barato que un piso
  8. Transportes recoge en su plan de obra la glorieta de El Berrón que ya asumió Siero: así es el proyecto del Ministerio para la N-634

Cadasa destina 38,5 millones a desdoblar la tubería de Lieres a Espiniella para reforzar la garantía de suministro del centro de Asturias

Cadasa destina 38,5 millones a desdoblar la tubería de Lieres a Espiniella para reforzar la garantía de suministro del centro de Asturias

La queja de varias familias de Pola de Siero: "Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina"

La queja de varias familias de Pola de Siero: "Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina"

Lacera celebra en Siero su II Feria de Innovación para presentar los principales adelantos para el sector de la limpieza

Lacera celebra en Siero su II Feria de Innovación para presentar los principales adelantos para el sector de la limpieza

Las peticiones del "parlamentín" del colegio de Lieres: columpios, árboles y mejorar la calefacción del centro educativo

Las peticiones del "parlamentín" del colegio de Lieres: columpios, árboles y mejorar la calefacción del centro educativo

El "pueblo ejemplar" de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto

El "pueblo ejemplar" de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto

Karts, karaoke e hinchables para celebrar los Derechos de la Infancia en la Pola: así fue la gran fiesta

Karts, karaoke e hinchables para celebrar los Derechos de la Infancia en la Pola: así fue la gran fiesta

La Semana del Arte Urbano de Siero arranca este sábado en la Pola con varias novedades y una exposición de más de 250 obras

La Semana del Arte Urbano de Siero arranca este sábado en la Pola con varias novedades y una exposición de más de 250 obras

El Ayuntamiento de Siero implanta la firma biométrica: así funciona el nuevo sistema para los trámites presenciales en el registro

El Ayuntamiento de Siero implanta la firma biométrica: así funciona el nuevo sistema para los trámites presenciales en el registro
Tracking Pixel Contents