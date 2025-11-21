Cadasa destina 38,5 millones a desdoblar la tubería de Lieres a Espiniella para reforzar la garantía de suministro del centro de Asturias
La actuación afecta a trece kilómetros de conductos y permitirá alcanzar una capacidad de transporte de 4.500 litros por segundo.
J. A. O.
El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) acaba de sacar a contratación con un presupuesto de 38.560.630 euros la ejecución del proyecto para el desdoblamiento de la conducción principal entre Lieres y Espiniella, en el concejo de Siero. En concreto, la actuación afecta a más de trece kilómetros de la actual red de tuberías. Su objetivo pasa por reforzar la garantía de suministro en el centro interior y en la zona costera de Asturias, aumentando la capacidad de transporte del sistema, mejorando la gestión ante posibles averías y facilitando el desagüe de los túneles en el depósito de Celles.
De acuerdo con el proyecto, la nueva conducción que plantea Cadasa tendrá una capacidad de transporte de 4.500 litros por segundo. Con ella se va a reforzar la red de abastecimiento y se avanza en la modernización y expansión de las infraestructuras hidráulicas, garantizando un suministro de mayor capacidad y calidad.
Según indican fuentes de la administración regional, la intervención que ahora se licita forma parte del Plan de Inversiones 2022-2032 de Cadasa, con el que el consorcio público moviliza cerca de 170 millones, tanto para asegurar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente a los concejos e industrias, como para ampliar los sistemas a los municipios que se enganchan a la red, conforme al Plan Director de Abastecimiento del Principado.
De acuerdo con sus datos, Cadasa suministró a lo largo de 2024 un total 38,57 millones de metros cúbicos de agua a los municipios consorciados y otros 18,96 millones a las industrias del centro de Asturias. Para ello, cuenta con tres estaciones potabilizadoras -las de Rioseco (Sobrescobio), Ablaneda (Corvera) y Arbón (Villayón) y una red de 245 kilómetros de tuberías que distribuye el recurso a los depósitos municipales y a las industrias.
