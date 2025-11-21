Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda "no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas"

Podemos denuncia que el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de la Plataforma Vecinal de la Fresneda, Alejandra Cuadriello, han quedado sin ser sancionados con sendas multas por estacionamiento indebido "gracias a que los procedimientos han prescrito por falta de gestión".

"Es inaceptable que mientras hay vecinos recibiendo decenas de sanciones, por ejemplo, del radar de Les Bellotines en Lugones, algunas multas vinculadas a responsables políticos queden sin efecto; la ciudadanía merece transparencia y rigor, y ahora mismo no lo hay", afirma Tárano. La edil señala que el propio personal municipal advierte desde hace tiempo de que no existen medios suficientes para tramitar adecuadamente las sanciones, lo que provoca que terminen por prescribir.

"Estamos ante un tema grave que el gobierno municipal conoce y no quiere resolver", critica la concejala, quien añade que la multa impuesta al aAcalde por aparcar su coche particular en una plaza reservada para vehículos municipales prescribió porque la jefatura de la Policía Local no ratificó la denuncia, un hecho que consideran "extremadamente preocupante".

"Nos preocupa la dejadez, pero más aún que todo esto ocurra en un momento en el que el Alcalde está empeñado en desmantelar la Policía Local", sostiene la formación morada. Podemos anuncia que continuará pidiendo información formal y documentada sobre todos los expedientes prescritos y los motivos de cada uno de ellos. "Vamos a llegar hasta el fondo. No vamos a permitir que se normalice una gestión opaca que castiga a unos vecinos mientras otros quedan liberados por falta de diligencia. Siero merece instituciones que funcionen de forma transparente y un trato igual para todo el mundo", concluye Tárano.