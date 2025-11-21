Lugones salda su deuda con Rubiera y el histórico militante del PSOE ya da nombre a la biblioteca pública: "Fue una gran persona, por encima de ideologías"

José Manuel Álvarez Díaz "Rubiera" ya es eterno en su localidad, Lugones. El histórico militante socialista e infatigable trabajador en favor de la comunidad da nombre a la biblioteca local desde este viernes. A primera hora de la mañana se celebró un emotivo acto para descubrir una placa con su nombre en las instalaciones municipales, en un lugar en el que "no podría estar más feliz, entre libros y conocimiento", como señaló su hijo Jesús Álvarez.

"Rubiera" fue gestor y animador cultural, documentalista e investigador del movimiento obrero sierense y asturiano del siglo XX. También periodista, secretario general de la Sección Socialista de Lugones (sucesora de la histórica Agrupación Socialista de Lugones, en cuya reconstitución había participado) miembro del Comité Municipal socialista, integrante de diversas ejecutivas de la FSA constituidas en 1991 y 1994, y miembro, hasta 2013, de su comité electoral. Pero si algo fue "Rubiera", fallecido en 2023, fue "un triunfador de la vida, por ese carácter maravilloso y humilde, quizás el principal rasgo de su personalidad", como destacaban sus amigos y familiares hace un año, cuando una veintena de colectivos reclamaron que se diera su nombre a un espacio público en Lugones, donde residió gran parte de su vida.

Una petición que ha tenido su fruto este viernes en un acto multitudinario, al que nadie quiso faltar para recordar a "una gran persona, con unos valores morales y éticos por encima de ideologías, un socialista y ugetista de raza solidario, entregado para quien ayudar a quien hiciera falta", aseguró Jesús Sanjurjo, de la Fundación José Barreiro, con la que colaboró activamente durante buena parte de su vida e impulsora de este reconocimiento.

Inquietud intelectual

"Nunca dejaba pasar la ocasión de aquello en lo que creía con enorme inquietud intelectual", añadió Sanjurjo, antes de destacar cómo gracias a él se ha recuperado la historia de numerosas organizaciones del movimiento obrero. Y gracias a él, también, "los chavales de hace unas décadas pudimos tener un espacio en la antigua casa de la cultura de Lugones donde juntarnos, en una localidad que por entonces no ofrecía ninguna alternativa de ocio", rememoró, por su parte. el alcalde, Ángel García. Lo hizo "como vecino del pueblo, y más allá de reconocimientos políticos, porque 'Rubiera' siempre estaba ahí para construir comunidad por encima de la ideología".

"La placa tiene las iniciales de cada uno de vosotros", agradeció su hijo a los presentes, antes de recordar a los más jóvenes que, como el propio "Rubiera" hubiera dicho, "no dejéis que nadie piense por vosotros, en esta biblioteca tenéis todo el conocimiento a vuestro alcance". En la placa conmemorativa se ha incluído un código QR con acceso directo a su biografía, para que no se pierda ni un dato de su extensa labor para arrimar el hombro allá donde se le pidió. Y por todo ello, el homenaje ha sido, como destaca su amigo Marcos García, de la Peña Ponteo, "un acto de justicia".