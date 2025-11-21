El PP de Siero arremete contra el Alcalde por su "opacidad": "Ha convertido el Ayuntamiento en un cortijo particular"
"Se está limita el acceso a datos y documentos fundamentales, lo que socava la capacidad para fiscalizar y controlar la gestión", denuncian los populares
Los concejales del Partido Popular (PP) Siero están "hartos" del trato que aseguran recibir del Alcalde y se han plantado simbólicamente ante el Ayuntamiento para acusar al equipo de gobierno, liderado por el socialista Ángel García, acusándolo de llevar a cabo "una estrategia sistemática de opacidad y vulneración del derecho a la información de los grupos de la oposición".
Los populares afirman que se les limita el acceso "a los datos y documentos fundamentales", lo que "está socavando la capacidad de quienes fuimos elegidos por los sierenses para fiscalizar y controlar la gestión del alcalde y de su equipo". En su opinión, con esta actitud el Alcalde "ha convertido el Consistorio en un cortijo bajo control exclusivo de la coalición gobernante".
Los ediles del PP sostienen que se hallan ante "un secuestro descarado de los procedimientos democráticos en Siero", con mecanismos para "imponer este hermetismo y evitar el control democrático". Por un lado, alertan de el bloqueo diario de acceso a herramientas fundamentales para la fiscalización del gobierno, como puede ser el libro de resoluciones, y por otro lado, "realizan un vaciado deliberado de contenidos del Pleno, que es donde estamos todos los partidos políticos elegidos en las urnas para debatir los asuntos de interés para todo el municipio, para debatirlos en la Junta de Gobierno, órgano en el que sólo participan los socios de Gobierno: PSOE, IU Y Plataforma Vecinal de La Fresneda", afirman. La duración de dichas Juntas de Gobierno también son motivo de crítica para el PP, "al no superar en muchas ocasiones los 4 minutos, aprobándose todo por unanimidad, en un tiempo tan reducido en el que es imposible que se desarrolle debate alguno. Es un simulacro de gestión en el que se evidencia un control absoluto sin contrapesos", sostienen.
El PP exige al Alcalde y a su equipo "el cese inmediato de estas prácticas antidemocráticas, el restablecimiento de todos los mecanismos de información y la vuelta a la transparencia que debe regir toda administración pública".
