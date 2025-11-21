Los sidros y comedies despiden con emoción a Paulino Valdés, protagonista de su recuperación a mediados del siglo XX

Los Sidros y Comedies están de luto por quien fuera uno de los protagonistas de su recuperación, de la mano de Luis Rodríguez ("Asaúra"), en la década de los cincuenta del siglo XX. Se trata de Paulino Valdés, fallecido a los noventa años de edad en Leceñes y componente de aquella histórica mazcarada de Carbayín, en la que hizo de comerciante y de sidru.

"Siempre me comentaba lo bien que lo pasó en esos años con las representaciones por los pueblos", señaló Pablo Canal, de "El Cencerru" de Valdesoto, asociación que vela por la tradición de los sidros y les comedies, y que recuerda a Valdés, que compartió mazcaraes con su padre, como "una grandísima persona".

Natural de Valdesoto e "inolvidable"

Al igual que "Asaúra", fallecido en 1998, Paulino Valdés era de La Horria, en Valdesoto, donde siempre hubo gran afición a les comedies. En su libro sobre este tema, Luis Manuel Iglesias, Vicente Rodríguez y Jesús Suárez señalan como, por ejemplo, Valdés hizo de comerciante en "Comedies de sidros", obra estrenada el 4 de diciembre de 1955. En aquella formación también estaban Manuel Canal y Moisés Suárez, como sidros; José (Pepón) Menéndez, de "vieyu"; Pachín de la Horrria como "vieya"; Lolín y Toñín en los papeles de tontos; Florín y "Asaúra", como "polecíes"; Gonzalo Faya y Florentino Irazusta, de "dames"; Marino como "ciegu", y Abel de críau.

Todos ellos y algunos más lograron encender de nuevo la llama de una tradición que en aquel entonces parecía llamada a desaparecer. Paulino Valdés fue uno de los protagonistas de unos tiempos que él mismo calificaba de "inolvidables" y que recordaba de forma nítida año tras año en los desfiles de mazcaraes que se celebran en la Pola.