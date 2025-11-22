Ángel García, alcalde de Siero, responde a Podemos: "Pago todas las multas y ahí están los justificantes para demostrarlo"
El regidor rechaza las acusaciones y señala que "el tratamiento" que recibe es "mucho más riguroso" por su mala relación con la Policía Local
El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, ha rechazado las acusaciones de Podemos en las que la formación morada aseguraba ni él ni la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda habrían pagado sendas multas de aparcamiento en la Pola, al no haber llegado a tramitarse por "falta de gestión".
"El tratamiento que cualquier político del Ayuntamiento de Siero tiene referente a las denuncias que puedan recibir por parte de la Policía Local es en mi caso mucho más riguroso que el de cualquier ciudadano", destacó García, quien recuerda que ha recibido sanciones "por aparcar mal, por el radar, y las he pagado absolutamente todas, igual que el resto de los ciudadanos".
"Todas absolutamente todas las que me llegan a casa las tengo pagadas, y están ahí con el justificante de pago para demostrarlo. Por la relación que tengo con la Policía Local es imaginable cómo tengo que andar con el coche por Siero", zanjó el Alcalde.
Las multas en cuestión se refieren a sanciones impuestas por los agentes enfrentados al regidor por estacionar los vehículos en las plazas reservadas ante el Ayuntamiento.
- La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina
- El 'pueblo ejemplar' de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
- Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
- El despliegue del sistema métrico en Siero llega a casi 20.000 vecinos: así funciona el nuevo método para numerar las construcciones de las parroquias rurales
- El Ayuntamiento de Siero limpia cinco parcelas privadas en Lugones: 'Se pasará la factura a los propietarios
- La obra del nuevo acceso a Parque Principado ya es inminente tras ser aprobada por la Junta de Gobierno de Siero: “Arrastramos el problema desde hace 25 años”
- Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de la Pola: este será el destino de la parcela
- La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera