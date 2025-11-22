Ángel García, alcalde de Siero, responde a Podemos: "Pago todas las multas y ahí están los justificantes para demostrarlo"

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, ha rechazado las acusaciones de Podemos en las que la formación morada aseguraba ni él ni la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda habrían pagado sendas multas de aparcamiento en la Pola, al no haber llegado a tramitarse por "falta de gestión".

"El tratamiento que cualquier político del Ayuntamiento de Siero tiene referente a las denuncias que puedan recibir por parte de la Policía Local es en mi caso mucho más riguroso que el de cualquier ciudadano", destacó García, quien recuerda que ha recibido sanciones "por aparcar mal, por el radar, y las he pagado absolutamente todas, igual que el resto de los ciudadanos".

"Todas absolutamente todas las que me llegan a casa las tengo pagadas, y están ahí con el justificante de pago para demostrarlo. Por la relación que tengo con la Policía Local es imaginable cómo tengo que andar con el coche por Siero", zanjó el Alcalde.

Las multas en cuestión se refieren a sanciones impuestas por los agentes enfrentados al regidor por estacionar los vehículos en las plazas reservadas ante el Ayuntamiento.