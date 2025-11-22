Las ayudas municipales a la mejora energética llegarán a 23 edificios de Siero: así se reparte la partida de 4,7 millones

La Junta de Gobierno de Siero acaba de aprobar la lista definitiva de beneficiarios de las ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios del municipio. Estas subvenciones, dotadas con un total de 4.744.807 euros, "tienen como objetivo fomentar actuaciones de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 mediante la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios", según avanzaron ayer el alcalde Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán. El regidor destacó la relevancia de esta convocatoria, señalando que se trata de la iniciativa más importante desarrollada hasta ahora en esta materia. “Es un esfuerzo muy grande que busca ayudar a aquellas comunidades con edificios de más de 40 años a acometer actuaciones que, de otro modo, serían muy difíciles de abordar”, afirmó.

Importe máximo

Las ayudas cubren hasta el 70% del presupuesto total de cada proyecto, incluyendo tanto las obras de rehabilitación como la redacción del proyecto técnico necesario para su ejecución. El importe máximo por actuación asciende a 242.000 euros. En total, se han aprobado 23 proyectos, de los cuales veintiún corresponden a edificios situados en Lugones y dos en Pola de Siero. El presupuesto conjunto de estas actuaciones alcanza los 7.324.674 euros.

Tras la aprobación de la lista definitiva, las comunidades beneficiarias deberán redactar los proyectos de ejecución, solicitar la correspondiente licencia y llevar a cabo las obras. Una vez finalizadas, podrán recibir la subvención. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones se extiende hasta junio de 2027.

Financiación

La financiación procede de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias y forma parte del programa de rehabilitación energética impulsado por el Ayuntamiento de Siero, con fondos del Principado y de la Unión Europea–Next Generation. Estas ayudas están dirigidas a comunidades de propietarios con edificios residenciales de, al menos, cuarenta años de antigüedad, que destinen un mínimo del 70% de su superficie a uso residencial. Las intervenciones deben respetar la estética del entorno, mejorar la eficiencia energética y contribuir a la sostenibilidad urbana.

El Alcalde subrayó los beneficios directos para las familias y para el municipio. "Con estas actuaciones reduciremos de forma muy significativa la factura energética de los hogares, con ahorros superiores al 70% en suministros como luz o gas, y mejoraremos al mismo tiempo el entorno urbano", indicó. Asimismo, destacó su impacto social: “Estamos facilitando que comunidades con vecinos de edad avanzada puedan acometer inversiones que, sin este apoyo, serían inasumibles”.

Los beneficiarios dispondrán de un plazo máximo de un mes desde la notificación para solicitar la licencia de obra.