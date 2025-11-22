La Pola se convierte en un museo al aire libre: música, pintura en vivo, mercado y exposición en el inicio de la Semana del Arte Urbano de Siero

Cual ciudad olímpica, la Pola encendió este sábado su propia llama, aunque en este caso no va de deportes. La Semana del Arte Urbano de Siero (SAUS) arde ya en la plaza cubierta de la capital polesa tras prender de forma simbólica el fuego que seguirá quemando hasta el próximo viernes, y que alumbra la segunda edición de una cita que ha crecido y se ha hecho internacional.

Organizada por el colectivo local PolArte, la SAUS echó a andar a mediodía de este sábado con un espacio expositivo el doble de grande que en su primera edición, con una parte de museo con más de 260 obras de unos 70 artistas, de diferentes estilos y correspondientes a creadores de toda Asturias, "gente que normalmente trabaja en la calle, que normalmente hace arte urbano, pero que ha traído obra para la exposición", detalla Noelia Blanco, una de las responsables de la organización. A ello se suman otros artistas que trabajan en ámbitos museísticos y de galerías, como Elena Rato, Illán Castaño o Federico Granell, además de creadores "de Madrid, de Valencia e incluso de un artista francés, somos también internacionales", subraya Blanco.

También hay gente que expone por primera vez y que se ha decidido a dar el paso en la SAUS, porque "uno de nuestros objetivos es acercar el arte a todo el mundo, y eso anima a perder el miedo a mostrarse públicamente y que esos artistas traigan aquí su obra".

Además el Mercado de Arte Urbano de Siero cuenta este año con más puestos de venta, con un total de 19, en los que el público puede adquirir obras de arte "con alma, creadas de forma individualizada y que son el reflejo del alma de cada artista", explicó por su parte el presidente de PolArte, Eduardo González, animando al público a hacer sus compras de cara a las próximas fechas navideñas.

El inicio de las Semana de Arte Urbano de Siero, en imágenes /

El programa de actividades para este fin de semana es amplio y muy variado, con un concurso de arte "de cero a cien años" que es novedad este año, además de un ciclo de conferencias que "ha subido mucho de nivel". Este sábado disertaron con los participantes ponentes como Guillermo Menéndez, que habló del "Punkillismo", Marisol Álvarez, que presentó el colectivo TBO Berde; Eduardo Hermida, que habló de las Meninas de Canido, Federico Granell, quien explicó su proceso creativo o Litha y Flaseado, que presentaron su arte mural y graffiti.

A todo ello se sumaron los artistas que pintan bajo los aleros de la plaza, a la vista del público, así como los talleres dedicados al grabado, el puntillismo, la pintura de piedras o la estampación con objetos cotidianos. Y también hay música en directo, performances como la de Pablo Charcos, un "photocall" y, para hoy, un recorrido en tren turístico para conocer las obras de arte urbano de la Pola, una visita guiada al espacio expositivo, más charlas y talleres y entrega de premios.

Las actividades continúan de lunes y martes, con visitas de centros educativos y la apertura de la plaza durante la tarde a todo el público, y se extienden hasta el viernes, con una procesión nocturna a la luz de las velas hasta la plaza del Paraguas, donde Chino el Indio cerrará la semana con un concierto. Será justo antes de apagar la llama del arte, que espera volver a prenderse con más fuerza aún el año que viene.