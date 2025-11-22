Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siero quiere mejorar sus conexiones con los campus de la Universidad: esta es su petición al Consorcio de Transportes de Asturias

La nueva marquesina para los usuarios del transporte público en Lugones entra en servicio junto a la estación de tren

Por la izquierda, Patricia Antuña, Jorge García, Ángel García, Arantza Fernández y el ingeniero Carlos Álvarez, en la marquesina.

J. A. O.

Oviedo

El alcalde de Siero, Ángel García, reclamó este vierne al viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, la mejora del servicio de autobús que presta en la actualidad el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para conectar el concejo con los campus universitarios de Gijón y Mieres. Fue en el transcurso de la reunión de trabajo que mantuvieron tras la entrada en servicio de la marquesina que hace las veces de intercambiador para los usuarios del transporte público en Lugones. Al encuentro se sumaron Arantza Fernández, directora general de Transportes; la edil Patricia Antuña la concejala sierense de IU, Teresa Álvarez.

La marquesina se ubica en la avenida de José Tartiere, junto a la estación de tren. La inversión asciende a 190.998 euros, financiados con fondos europeos, y tiene como finalidad ofrecer a los usuarios del transporte público un espacio de espera más confortable. El equipamiento consiste en una marquesina modular de 45 metros cuadrados de acero y vidrio templado. Cuenta con pantallas de vidrio y bancos.

A la estación de ferrocarril llegan hasta ocho trenes a la hora y en el intercambiador paran la línea de autobús urbano que conecta Lugones con el Cristo (Oviedo), y la del CTA que va de La Fresneda a Lugones y Parque Principado. n

