Vandalizan con insultos al Alcalde de Siero la Pitufina Karateka que da la bienvenida a la Pola

La estatua de La Pitufina Karateka que se instaló recientemente en el acceso a la Pola desde la Autovía Minera (AS-I) ha sido vandalizada con dos pintadas en la peana que contienen insultos hacia el alcalde, el socialista Ángel García, al que se tilda de "cacique". Las imágenes de Pitufos foman parte de un proyecto de embajadores de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible con los que se identifica el municipio y su proyecto de Siero Verde.

El Ayuntamiento de Siero firmó en 2023 con los propietarios de la marca de Los Pitufos un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Véronique Culliford, presidenta fundadora de Los Pitufos, e hija de Peyo, su creador, suscribió personalmente el convenio con una visita al Ayuntamiento de Siero.

La Pitufina karateka tiene una altura de cinco metros y medio, incluyendo la peana, y cuenta con un cartel en el que se puede leer: "Bienvenidos a la Pola". La pieza tiene unas características muy similares a las del Pitufo Gruñón que se colocó en uno de los accesos a Lugones en febrero de 2024 y que ya se ha convertido en uno de los grandes emblemas de la localidad y del concejo.