La edil de la Fresneda acusa a Podemos de difundir datos personales a costa de las multas de tráfico prescritas: "es inaceptable"

La denuncia formulada por Podemos por la cual el alcalde de Siero, Ángel García, y la edil de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, no habían pagado sendas multas de aparcamiento por una presunta falta de gestión sigue levantando ampollas.

En esta ocasión ha sido la concejala Cuadriello la que ha respondido con contundencia la formación morada. Los hechos se remontan a 2024, cuando fueron sancionados varios vehículos "que estaban correctamente estacionados" frente al Ayuntamiento: "el del Alcalde, que se encontraba en su plaza habilitada, y el mío. El motivo que figura en la denuncia fue estacionar el vehículo en carril o parte de la vía reservada para la circulación o servicio de determinados usuarios, añadiéndose además que el vehículo no figura en la DGT del Ayuntamiento de Siero", relata la edil de La Fresneda.

"Es totalmente incorrecto afirmar que las multas prescribieron por falta de gestión", afirma, sino "todo lo contrario: fui yo misma, en mi condición de abogada, quien recurrió la sanción, presentó las alegaciones y aportó toda la documentación que obra en el expediente", asegura la concejala.

Lo "inaceptable, tratándose de un procedimiento sancionador" subraya, es "que la concejala de Podemos haya filtrado y difundido datos personales de manera irregular, cuando dichos datos están especialmente protegidos y su divulgación exige el máximo respeto a las garantías legales".