La mini ciudad asturiana que ya está iluminada de Navidad (y antes que Oviedo y Gijón): un árbol de 10 metros, un gran oso de peluche, un caballito gigante...

Las luces de Navidad ya están encendidas en Asturias y no es ni Oviedo ni Gijón, cuyos adornos brillarán a partir del próximo viernes día 28. Se trata del centro comercial Parque Principado, situado en Siero, cuyo encendido se ha adelantado al de las principales localidades de la región. En el complejo de Paredes, una mini ciudad de compras, ya lucen miles de bombillas que contagian a los asturianos la magia de las próximas fiestas. Un gran árbol de 10 metros, un enorme oso de peluche, un caballito gigante y una casita de madera son las principales atracciones navideñas de Parque Principado.

El oso amoroso, sentado en un banco

Según explican desde el centro comercial, el árbol de Navidad está ubicado donde siempre: en la zona de ocio y sorprende por su preciosa decoración, con bolas y cascabeles y una animación de luces que van cambiando de color. Muy cerca se encuentra un gran oso de peluche sentado en un banco, que invita a abrazarle y hacerse una foto inolvidable con él.

Casita de madera con soldados cascanueces

Pensando en los más pequeños de la casa, Parque Principado también ha instalado este año un caballito gigante frente al parque infantil, dos cascabeles de luz en el exterior del Paseo de la Seronda y una casita de madera flanqueada por soldados cascanueces. Todo ello un escenario muy navideño y perfecto para hacerse una foto.

Una Navidad más sostenible

Según sus responsables, Parque Principado quiere iluminar, pero sin dejar huella. Por eso, han seleccionado materiales que se pueden reutilizar y reciclar, como aluminio y PVC. Para ello, han elegido lámparas LED de alta eficiencia, que consumen hasta 10 veces menos que una bombilla tradicional y duran 50 veces más.