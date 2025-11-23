Los niños de Carbayín se van de concierto: así fue la animada actuación del grupo GAME en El Cotayo
Los alumnos participaron en varios talleres y colaboraron en la interpretación
Los niños de los colegios de Carbayín Bajo y El Cotayo disfrutaron el pasado viernes de una actividad singular dedicada a la música. Los pequeños, reunidos en el centro escolar de Santiago de Arenas, recibieron la visita del GAME, el Grupo de Animación Musical Escolar que recorre los colegios para realizar actividades con los escolares.
Los alumnos disfrutaron durante toda la mañana de varios talleres para conocer los instrumentos y las piezas que luego interpretaron los docentes con su ayuda, en una sesión llena de animación para dar una clase diferente.
El Grupo de Animación Escolar nació en 1987, de la mano de un grupo de maestros y maestras de colegios públicos de Asturias que tuvieron la idea de dedicar un día especial a la Música. Desde entonces, son muchos los centros que han recibido su visita, enseñando a los estudiantes los secretos de la música y haciendo de cada viernes un día mágico.
