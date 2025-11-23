El público arrasa con las croquetas en Siero: los restaurantes venden "más que nunca" en la última cita gastronómica en el concejo

Las croquetas han volado en Siero. La última cita gastronómica del concejo, dedicada a este sabroso bocado, se ha cerrado con "más ventas que nunca" y con lleno en todos los establecimientos para probar cada elaboración, a un precio único de dos euros.

Con exquisiteces como el rabo de toro, centollo, ajo asado, bacalao, huevo y jamón o criollo, las cocinas han echado humo para atender la altísima demanda. "Una locura, mucha gente, hemos vendido más que nunca", señalaba Adrián García, del Malaca Gastro de Pola de Siero. Los locales han estado hasta arriba este fin de semana, y muchos se han animado a completar la ruta por todos los establecimientos que se sumaron a las jornadas. "Nos faltan un par de ellos, pero queremos completarlos todos", aseguraba Bea Gómez con un grupo de amigas, tachando de su lista las croquetas que ya habían probado. ¿La mejor? "Es muy difícil decir, todas están buenísimas", afirmaban entre risas.

En total han participado 21 establecimientos hosteleros, repartidos en 17 de Pola de Siero, 2 de Lugones y 2 de El Berrón. Y la fidelidad, además, tiene premio: los comensales han podido votar por su croqueta favorita y entrar en el sorteo de tres cestas de productos asturianos. Como es habitual, cada establecimiento dispuso de tarjetas para las votaciones.

Los ganadores, tanto de la mejor croqueta como de las cestas, se darán a conocer próximamente, tras echar el cierre a una edición que se prevé de récord, con muy buena entrada y en el caso de la Pola, con la animación extra de la Semana del Arte Urbano de Siero.