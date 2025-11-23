La Semana del Arte Urbano de Siero, también para los niños: lleno en los talleres de la segunda jornada en la Pola

El arte no tiene edad en la Pola. La segunda jornada de la Semana del Arte Urbano de Siero, la SAUS, ha llenado los talleres destinados a los jóvenes creadores, dedicados a la estampación con objetos cotidianos.

Los pequeños se entregaron al arte a mediodía, en una sesión que contó con numeroso público para contemplar las obras artísticas expuestas y los avances de los creadores en los soportales de la plaza de abastos, con obras de gran formato a las que terminaron de dar forma ante la atenta mirada del público, con diferentes motivos y técnicas. No faltó la animación musical a cargo de varios grupos y el Mercado de Arte Urbano, con múltiples posibilidades de regalo.

La segunda jornada de la actividad organizada por PolArte contó también con una visita guiada por las obras artísticas creadas a pie de calle, a bordo de un tren turístico y con la explicación de Julio Rodríguez. Un recorrido guiado por la exposición y un encuentro con los artistas ponen la guinda al domingo, aunque las actividades continúan esta semana. Este lunes y martes está prevista una visita guiada para centros educativos, y la plaza se volverá a abrir al público para contemplar la muestra artística por la tarde.

Y el viernes se cerrará la edición de este año con una marcha a la luz de las velas hasta la plaza del Paraguas, donde se apagará la Llama del Arte hasta el año que viene.