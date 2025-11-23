La Semana del Arte Urbano de Siero, también para los niños: lleno en los talleres de la segunda jornada en la Pola
Un tren turístico ha recorrido la capital sierense para mostrar a los aficionados todas las obras artísticas a pie de calle
El arte no tiene edad en la Pola. La segunda jornada de la Semana del Arte Urbano de Siero, la SAUS, ha llenado los talleres destinados a los jóvenes creadores, dedicados a la estampación con objetos cotidianos.
Los pequeños se entregaron al arte a mediodía, en una sesión que contó con numeroso público para contemplar las obras artísticas expuestas y los avances de los creadores en los soportales de la plaza de abastos, con obras de gran formato a las que terminaron de dar forma ante la atenta mirada del público, con diferentes motivos y técnicas. No faltó la animación musical a cargo de varios grupos y el Mercado de Arte Urbano, con múltiples posibilidades de regalo.
La segunda jornada de la actividad organizada por PolArte contó también con una visita guiada por las obras artísticas creadas a pie de calle, a bordo de un tren turístico y con la explicación de Julio Rodríguez. Un recorrido guiado por la exposición y un encuentro con los artistas ponen la guinda al domingo, aunque las actividades continúan esta semana. Este lunes y martes está prevista una visita guiada para centros educativos, y la plaza se volverá a abrir al público para contemplar la muestra artística por la tarde.
Y el viernes se cerrará la edición de este año con una marcha a la luz de las velas hasta la plaza del Paraguas, donde se apagará la Llama del Arte hasta el año que viene.
