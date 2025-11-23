Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Semana del Arte Urbano de Siero, también para los niños: lleno en los talleres de la segunda jornada en la Pola

Un tren turístico ha recorrido la capital sierense para mostrar a los aficionados todas las obras artísticas a pie de calle

Pequeños artistas en el taller celebrado este domingo en la Pola

Pequeños artistas en el taller celebrado este domingo en la Pola / Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

El arte no tiene edad en la Pola. La segunda jornada de la Semana del Arte Urbano de Siero, la SAUS, ha llenado los talleres destinados a los jóvenes creadores, dedicados a la estampación con objetos cotidianos.

Los pequeños se entregaron al arte a mediodía, en una sesión que contó con numeroso público para contemplar las obras artísticas expuestas y los avances de los creadores en los soportales de la plaza de abastos, con obras de gran formato a las que terminaron de dar forma ante la atenta mirada del público, con diferentes motivos y técnicas. No faltó la animación musical a cargo de varios grupos y el Mercado de Arte Urbano, con múltiples posibilidades de regalo.

La segunda jornada de la actividad organizada por PolArte contó también con una visita guiada por las obras artísticas creadas a pie de calle, a bordo de un tren turístico y con la explicación de Julio Rodríguez. Un recorrido guiado por la exposición y un encuentro con los artistas ponen la guinda al domingo, aunque las actividades continúan esta semana. Este lunes y martes está prevista una visita guiada para centros educativos, y la plaza se volverá a abrir al público para contemplar la muestra artística por la tarde.

Y el viernes se cerrará la edición de este año con una marcha a la luz de las velas hasta la plaza del Paraguas, donde se apagará la Llama del Arte hasta el año que viene.

TEMAS

  1. La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina
  2. El 'pueblo ejemplar' de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
  3. Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
  4. El despliegue del sistema métrico en Siero llega a casi 20.000 vecinos: así funciona el nuevo método para numerar las construcciones de las parroquias rurales
  5. El Ayuntamiento de Siero limpia cinco parcelas privadas en Lugones: 'Se pasará la factura a los propietarios
  6. Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de la Pola: este será el destino de la parcela
  7. Vandalizan con insultos al Alcalde de Siero la Pitufina Karateka que da la bienvenida a la Pola
  8. La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera

Los niños de Carbayín se van de concierto: así fue la animada actuación del grupo GAME en El Cotayo

Los niños de Carbayín se van de concierto: así fue la animada actuación del grupo GAME en El Cotayo

El público arrasa con las croquetas en Siero: los restaurantes venden "más que nunca" en la última cita gastronómica en el concejo

El público arrasa con las croquetas en Siero: los restaurantes venden "más que nunca" en la última cita gastronómica en el concejo

La Semana del Arte Urbano de Siero, también para los niños: lleno en los talleres de la segunda jornada en la Pola

La Semana del Arte Urbano de Siero, también para los niños: lleno en los talleres de la segunda jornada en la Pola

La mini ciudad asturiana que ya está iluminada de Navidad (y antes que Oviedo y Gijón): un árbol de 10 metros, un gran oso de peluche, un caballito gigante...

La mini ciudad asturiana que ya está iluminada de Navidad (y antes que Oviedo y Gijón): un árbol de 10 metros, un gran oso de peluche, un caballito gigante...

Así será el gran centro de escalada Sputnik de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará los 20 metros de altura

Así será el gran centro de escalada Sputnik de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará los 20 metros de altura

Las leyendas urbanas y el periodismo

La Pola se convierte en un museo al aire libre: música, pintura en vivo, mercado y exposición en el inicio de la Semana del Arte Urbano de Siero

La Pola se convierte en un museo al aire libre: música, pintura en vivo, mercado y exposición en el inicio de la Semana del Arte Urbano de Siero

Ángel García, alcalde de Siero, responde a Podemos: "Pago todas las multas y ahí están los justificantes para demostrarlo"

Ángel García, alcalde de Siero, responde a Podemos: "Pago todas las multas y ahí están los justificantes para demostrarlo"
Tracking Pixel Contents